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消基會抽驗白蘿蔔台南遭點名 南市衛生局再抽查結果出爐

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局近期會同法制處消保官前往稽查市售白蘿蔔，並在東區一間生鮮超市查出販售白蘿蔔農藥殘留與規定不符，已責令業者下架回收。圖／南市衛生局提供
南市衛生局近期會同法制處消保官前往稽查市售白蘿蔔，並在東區一間生鮮超市查出販售白蘿蔔農藥殘留與規定不符，已責令業者下架回收。圖／南市衛生局提供

消費者文教基金會日前公布市售白蘿蔔農藥殘留檢測，竟達28%不合格，其中，台南也遭點名，南市衛生局近期會同法制處消保官，再度前往2家販售業者稽查，今晚公布結果，其中，衛生局在東區1間生鮮超市查出販售白蘿蔔，農藥殘留與規定不符，已責令業者下架回收。

衛生局指出，該生鮮超市現場販售的白蘿蔔，檢測出歐殺滅0.3ppm，規定標準為0.2ppm以下，因此當場責令業者下架回收，同時將業者提供之白蘿蔔來源，移請所轄衛生局處辦，另外，今年迄今抽驗生鮮白、紅蘿蔔共計15件，其中1件不合格，已移請所轄衛生局處辦。

衛生局表示，對農民來說，使用農藥最重要的目的是為了防治病蟲害，但使用農藥應按農藥標示記載的使用方法及其範圍施藥，避免違反農藥管理法；食品業者應符合食品安全衛生管理法第15條第1項規定，違反者依同法第44條第1項可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局強調，後續除持續針對市售蔬果持續監控，針對違規業者將會嚴格要求改善，也再次提醒食品業者，應落實衛生自主管理，以免違規受罰。

南市衛生局近期會同法制處消保官前往稽查市售白蘿蔔，並在東區一間生鮮超市查出販售白蘿蔔農藥殘留與規定不符，已責令業者下架回收。圖／南市衛生局提供
南市衛生局近期會同法制處消保官前往稽查市售白蘿蔔，並在東區一間生鮮超市查出販售白蘿蔔農藥殘留與規定不符，已責令業者下架回收。圖／南市衛生局提供

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