社福邊緣戶更艱難！1919攜手超商 送1萬4千份愛心年菜

春節將至，然而家家戶戶歡喜團圓之際，卻有許多家庭因經濟困頓，無法感受節日溫暖。為了讓弱勢家庭也能歡喜過年，基督教救助協會持續第7年攜手統一超商，募集了1萬4千份愛心年菜，趕在過年前親送到全台1919食物銀行與1919陪讀班的受助弱勢家庭。

台灣貧富差距愈來愈嚴重，根據主計總處統計，2023年薪資平均前20％家庭與後20％家庭，相差近188萬，已達6.15倍，創下10年來新高。救助協會說，政府雖然採用各種財政與社福支出，來改善所得分配，但問題是認定低(中低)收入戶的門檻太高，導致許多弱勢者無法得到補助，成為「社福邊緣戶」，生活比一般低收入戶更艱難。

救助協會進一步指，1919食物銀行的受助對象主要就是社福邊緣戶。據「2022年1919食物銀行年度報告」，2022年5817戶受助戶中，有74%是社福邊緣戶，其中案主在65歲以上的，佔34.56%；獨居長者佔24.24%，可見受助戶面臨又老又窮的困局。而這些年長案主的狀況，又以「失能」最多(45.38%)，就像住在新竹縣尖石鄉的阿梅阿嬤。

78歲的阿梅阿嬤，獨居於群山環抱的新樂村煤源部落。前年丈夫過世，唯一的女兒嫁至外地，甚少回來探望，經濟上也無法支持。阿嬤平常就靠每月3772元的老人年金過活，連膝蓋動手術都必須向親戚借貸。因開刀後恢復不佳，阿嬤只能以輪椅代步，想出門都難。還好阿嬤的侄子替她向嘉樂1919服務中心申請1919食物包與急難救助金，協會過年前還特地送來年菜。

救助協會表示，1919食物銀行每兩個月透過全台超過889間1919服務中心上千位志工，親送食物包到受助家庭。截至今年1月止，已服務7萬4112戶次，發出30萬4254包1919食物包，呼籲民眾踴躍加入送食物包行列，即日起29日，民眾只要參加「為家除舊，為弱勢送暖!」新春公益計畫，捐款支持1919食物銀行，就能得到「JIA品家」捐助的鍋具等產品。