減少浪費行政資源 離岸風電環評初審改二階段制

經濟部112年修訂離岸風電區塊開發場址容量分配作業要點，要求業者須通過環評後才能取得遴選資格，導致出現不少同場址、多家業者重複調查，環境部環保司長蔡孟裕表示，未來將離岸風電初審改為二階段制，可減少浪費行政資源及業者調查費用。

環境部本月2日預告「風力發電離岸系統開發行為環境影響評估初審作業要點」草案，蔡孟裕今說明，能源署要求離岸風電區塊開發業者須先取得環評初審通過，才有遴選資格、申請開發，因此出現一個海域多個業者重複調查，統計最多1個海域同時有5個業者申請，環委也重複審查，但最後只會有1家業者取得遴選資格，不僅浪費70％行政資源，也浪費業者調查環境費用。

蔡孟裕表示，本次針對離岸風電預告的作業要點草案，主要設計是將離岸風電環評初審分二階段辦理，這部分也與經濟部取得共識，經濟部未來也會修正作業要點，改為取得「第一階段初審建議通過」。

蔡孟裕指出，第一階段初審將透過「檢核表」型式，以多案併審的方式，邀請2至5名環委以視訊會議進行審查，確認業者承諾檢核表的要求，檢核表要求事項是依據過往環評經驗、相關法規等擬訂16大項目，包含風機設置、海纜路線規畫、鯨豚保育（打樁）等，確認沒問題後即通過第一階段專案小組初審，業者就能參加經濟部遴選。

第二階段初審就如同原環評流程，環境部會要求開發單位備妥開發計畫環評書件、第一階段初審通過函、目的事業主管機關核配容量證明文件等，通過第二階段初審後再送環評大會審查。

蔡孟裕指出，目前離岸風電第三階段區塊開發環評案，環境部目前已收到39件，已通過環評大會審查有15案、專案小組初審通過9案、尚未通過初審13案，另有2案為萊茵能源（RWE）改在新竹外海規畫的新風、萊風離岸風場而撤案。

蔡孟裕說，原初審到送環評大會須耗時半年至1年，改為二階段制後，第一階段作業流程可縮短為2周至1個月；此作業要點預告期為14天，預計過完年後會召開研商會，預計2月底公告上路，未來新送件的環評案或是目前仍在審查的案子都可適用。