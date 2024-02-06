新冠第五波高峰染疫人數被高估 羅一鈞曝可能2因素

新冠疫情達第五波高峰，但是卻比預期感然人數低。疾管署發言人羅一鈞表示，原先預估每日感染人數為1.2至1.5萬人，但是目前實際感染推估不到1萬人；可能是因為民眾疫苗打氣提升，免疫力提高，以及天氣回暖等因素。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上 周（1月30日至2月5日）新增567例新冠本土確定病例（併發症），較前一周新增546例上升。死亡部分新增65例死亡病例，與前一 周新增64例相當。另外近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （64%）為多，其次為EG.5 （25%）及BA.2.86 （6%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （82%）為多，其次為EG.5 （10%）及BA.2.86 （6%）等。

防疫醫師林稜表示，最年輕死亡個案為中部40多歲男性，有糖尿病的慢性病史，並未接種XBB疫苗，曾經因為肺炎住院院後。該個案1月中下旬出現發燒、咳嗽等症狀，當天去急診後發現雙側肺炎，並且有休克、急性腎衰竭等，並且收治加護病房給予抗病毒藥物、抗生素、血液透析等治療，然而病情惡化迅速，在住院第六天過世併發急性呼吸衰竭、敗血性休克。

羅一鈞表示，原先估計每日感染病例數為每日1.2萬至1.5萬人，但是以本周就診人數推估約為9600人，比預期下修三成左右。推估原因可能是民眾疫苗打氣增加，全體免疫力提升，加上天氣回暖等。然而，接下來春節及開學後，預期可能會再有一波高峰，預期為較為緩和的雙高峰。

XBB疫苗打氣，上周（1月29日至2月4日）接種19.7萬人次，羅一鈞表示，再刷新去（2023）年9月底開打以來單周最高紀錄；新冠XBB疫苗迄今已累計接種167.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計149.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計17.9萬人次。因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高，為保護個人健康，請民眾儘速接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。

羅一鈞說，目前Novavax XBB疫苗剩餘量仍有30萬劑，莫德納則有19.7萬劑；目前沒有增購Novavax 的計畫，而Novavax的產能也都被訂滿。Novavax 估計庫存量可以打到3月，而莫德納供應無虞。全國接種率達6.96%，65歲以上長者接種率達15.92%。另外，預計在今年第二季世界衛生組織可能會討論是否替換新疫苗株，讓新冠疫苗如同流感般一年打一次；我國會看情況採購新的新冠疫苗。