基隆港出現走私活體破口 陳駿季：三防線防範非洲豬瘟

今年春節連假長達7天，返鄉入境人潮增加，防檢署長邱垂章說，今年再增蒙特內哥羅及科索沃共和國為非洲豬瘟疫區，而我國查獲違規輸入豬肉產品中驗出非洲豬瘟病毒核酸率最高仍是來自中國大陸製品；農業部代理部長陳駿季表示，農曆春節、中秋節、端午節等傳統節日假期為違規輸入動物產品最高峰，另有發現港口邊境走私情況，將加強行李檢查、邊境管制。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第29次會議，由陳駿季召集各相關部會針對春節年假前各項防範非洲豬瘟強化措施，以及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論。

根據防檢署統計，2020年違規輸入豬肉產品郵包案件數有413件、2021年722件、2022年557件、2023年455件，今年截至1月15日止共查獲7件。

而旅客手提行李、棄置箱、快遞、郵包及貨運查獲違規豬肉製品檢測非洲豬瘟病毒部分，從2018年8月27日至今年1月15日止，總計查獲6795件，驗出639件陽性，分別來自中國大陸、越南、泰國及馬來西亞，檢出病毒核酸總陽性率9.4％，其中大陸查獲529家，占83％，檢出病毒陽性率9.89％，為風險最大來源國。

防檢署表示，為防範旅客違規攜帶動物產品入境，2023年4月10日起針對來自ASF高風險國家／地區旅客，航班於入境通關綠線加強手提行李檢查，並輔以檢疫犬組主動偵測，強化宣導效果，實施後，入境旅客人數從4月111萬人增至12月底188萬人，但每萬人裁罰件數自3.77人減至2.46人；陳駿季說，很多從小三通出入境，會要求相關單位加強小三通邊境管制。

防檢署說明，新冠肺炎疫情解封後，人流從100多萬增至200多萬，違規案件也隨之增加，強調宣導還是有效果，從比例上來看整體違規件數有下降；陳駿季補充，過往都是要入境時，在飛機上廣播宣導，未來也許會在高風險國家的出境櫃檯時就提醒，降低入境時違規攜帶的比例。

另外，2022年至今年1月海關共查獲未經檢疫豬肉及豬肉製品2163公斤，陳駿季說，經分析查緝結果顯示，農曆春節、中秋節、端午節等傳統節日假期，通常為緝獲高峰，與國人傳統節日採買送禮習俗有關，查獲樣態多為月餅、香腸等。

關務署指出，今年1月6日深夜時段，發現基隆港岸邊船隻有船員走私禽鳥等活體動物，並由國內接應單位從非正式管道的偏僻角落帶出港區管制區。由於港區圍籬設施較低且雜草叢生，船員利用隱密處進行走私，後續已加強港區圍籬，並處理不當廢棄物；陳駿季表示，既然發現可能破口，後續會加強船員宣導、船邊查緝及被安全性。

陳駿季表示，非洲豬瘟防範分為三道防線，第一為邊境管制，加強手提行李百分百X光檢查，另增加綠色通道行李查驗、國際郵包及快遞等也需透過X光檢查；第二，國內廚餘使用規範，就算有漏網之魚也不會進入廚餘系統，另飛機、船舶從國外進來的廚餘會集中焚燒，不會進入國內廚餘系統。

第三，疫情以來，電商平台尤其跨境平台販售豬肉產品比例更高，過去專人監控發現疑似肉製品，卻遇到資料取得困難問題，經跨部會討論後，雞未來若有明確事項將請金管會從帳務端提供相關資訊以利查驗，另也請數發會協助違法下架。