心臟3條血管全阻塞 科技業尾牙50歲男豪邁乾杯突倒地

在新竹科技業上班的50歲游姓男子尾牙時豪邁乾杯，未料喝到一半卻倒地不起，同桌友人趕緊叫救護車同時幫忙施予CPR急救，游男到院前無呼吸心跳，經東元綜合醫院心導管中心團隊即時於60分鐘內打通阻塞的血管，成功救回游男性命。醫師也提醒，尾牙心情亢奮加上酒精影響、夜晚氣溫偏低，都會增加心血管疾病發生率。

東元綜合醫院心臟內科主任張聖典表示，游男自述曾做過健康檢查，檢查報告紅字只有膽固醇偏高，沒有其他重大疾病，自認身體還算健康。但病人此次到院檢查發現3條血管都有阻塞，而且狹窄得非常嚴重，分別是左前降支、左迴旋支和右冠狀動脈，這次主要打通的是左前降支，也是3條之中最重要的血管。

張聖典指出，寒流連續低溫、陰雨綿綿和冷風刺激，會促使血管收縮、心跳加快，讓心臟與血管的壓力增加，本身就有心血管疾病的患者，可能引發心律不整或急性心肌梗塞，最近又剛好是尾牙旺季，宴席黃湯下肚、摸彩心情亢奮，酒精影響加上夜晚氣溫偏低，都增加心血管疾病的發生機率。

其中心肌梗塞的高危險因子包括年齡、家族史、吸菸、缺乏運動、肥胖、高血壓、糖尿病，還有容易被忽視的「高膽固醇血症」，張聖典說，低密度膽固醇超標是造成心血管疾病的重要風險因子，許多患者都知道要控制低密度膽固醇（LDL-C），但是往往看到抽血報告的低密度膽固醇數值降下來後，就擅自停藥，導致血中的膽固醇不穩定，治療效果也就大打折扣。

張聖典提醒，高血脂是慢性病，一旦中斷服藥，血液中的低密度膽固醇很快就會回升，因為沒有明顯症狀，要抽血才知道，因此容易被忽視。低密度膽固醇回升後，會使血管變狹窄、阻塞，呼籲有三高的朋友要規律服藥、控制飲食、保持運動，讓血脂達到理想目標，才能降低心血管疾病的風險。

醫師呼籲，當出現不明原因左胸悶、頭暈、心悸、噁心、喘、呼吸困難，務必把握黃金搶救時間，送往有能力治療急性心肌梗塞的醫療院所，東元綜合醫院設置兩間心導管室，連續3次獲得醫策會評鑑「急性冠心症照護品質」認證。