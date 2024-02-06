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醫學中心評鑑「不公布名次」傳排名第8就是北慈

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今親自對外公布，台北區醫學中心新增二家，分別是北慈與雙和醫院，但不公布相關名次。本報資料照片
衛福部長薛瑞元今親自對外公布，台北區醫學中心新增二家，分別是北慈與雙和醫院，但不公布相關名次。本報資料照片

因新冠疫情等原因多年未評，今年醫院評鑑號稱「史上最難」。日前傳出醫學中心將由台北慈濟升格，北醫體系的萬芳醫院降級為準醫學中心。衛福部長薛瑞元今親自對外公布，台北區醫學中心比現有的8家新增2家，分別是北慈與雙和醫院，但不公布評鑑名次。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，衛福部此舉模糊排名概念，是為了避免萬芳醫院難看。

衛福部以醫學中心評鑑7年未評，且評分標準20年未修為由，不對外公布7至10名的醫院排名。不過，有知情人士指出，台北慈濟排名第8，在原先台北區醫學中心的8家限額之內。萬芳醫院則是原本就在8家醫學中心名單；台北區醫學中心包括台大、北榮、三總、馬偕（台北及淡水院區）、新光、國泰、萬芳、亞東8家，本次爭取升格的醫院包括準學中心台北慈濟、雙和醫院，與區域醫院北醫附設醫院。

衛福部屢次對外表示，評鑑機制過時，應放寬醫學中心限額，被外界解讀是為北慈、萬芳雙雙入榜打預防針。衛福部今天強調，本次新增2家醫學中心，均位於新北市，有助均衡該市醫療資源。洪子仁則認為，衛福部除模糊名次，並以醫療資源分配等理由對外說明，是為了「避免萬芳醫院太難看。」

另外，薛瑞元指出，本次新增2家醫學中心，預計健保點數花費增加1億6千萬點。洪子仁表示，此舉勢必會增加健保點值稀釋情況，但在8千餘億的健保總額中，增加1、2億影響並不大。

衛福部長薛瑞元今公布，台北區醫學中心比現有的8家新增2家，分別是北慈與雙和醫院，但不公布評鑑名次。專家表示，衛福部此舉模糊排名概念，是為了避免萬芳醫院難看。圖／衛福部提供
衛福部長薛瑞元今公布，台北區醫學中心比現有的8家新增2家，分別是北慈與雙和醫院，但不公布評鑑名次。專家表示，衛福部此舉模糊排名概念，是為了避免萬芳醫院難看。圖／衛福部提供

萬芳醫院 衛福部 醫學

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