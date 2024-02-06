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星宇插旗台中 將增3航線

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
星宇航空插旗中台灣，3、4月將陸續新增台中飛澳門、越南峴港、日本高松等航班。圖／中市府提供
星宇航空插旗中台灣，3、4月將陸續新增台中飛澳門、越南峴港、日本高松等航班。圖／中市府提供

台中去年起開啟國際直航班次，星宇航空今年插旗中台灣，3、4月陸續開航澳門、越南峴港、日本高松等3條國際航線。中市府表示，去年與韓國仁川航線開通至今，2個月內飛航44班次，帶來近萬名韓國遊客，今年新增星宇航線，預計每周可帶來11班次以上入境航班，估計能帶動觀光產值。

不過，台灣旅館公會全聯會副理事長鄭生昌表示，台中增開國際航班有正面效益，但目前都以「團客」為主，由旅行社與特定業者合作，較無法雨露均霑，希望市府能長遠布局，加強台中觀光宣傳，打響國際知名度，才能提高到訪誘因。

星宇航空策略長劉允富表示，看好中台灣觀光魅力，將在台中機場增開3航線，3月31日起每周8班飛澳門、4月2日每周3班飛越南峴港，3月31日也將開航日本高松包機航線，除便利國人出國，也可帶來更多外國旅客，體驗中台灣之美。

台中市副市長鄭照新說，中台灣旅遊在疫後復甦，市府對星宇航空增開航線充滿信心，可帶動中台灣觀光。

觀旅局表示，去年12月大韓航空推出仁川航班迄今，搭配後續開航的韓亞、德威航班，台中商圏及遊憩據點韓國遊客明顯增加，目前入境航線載客率平均超過9成，已帶來近萬名韓國遊客。

觀旅局規畫，搭乘星宇航空的旅客，從開航日至9月底，持星宇登機證、護照，台中上百家商店、旅宿與觀光工廠，可享優惠。

國際航班 航線

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