夜市最盤小吃！這項商品最有共鳴 過來人曝心聲：只在吃調味醬料
大家最愛的夜市小吃是哪一道呢？一名網友在PTT上發文分享，夜市最盤的小吃原本認為是骰子牛，近期發現魚蛋也不遑多讓。
原PO表示，夜市小吃中，原本認為最盤的是骰子牛，份量小且料理方式不敢恭維，但最近發覺魚蛋也不相上下，怒批「不就火鍋料嗎」？三串竟要價一百元，有夠誇張，忍不住詢問各位夜市最盤的小吃是什麼？
貼文一出，引起網友們熱烈討論，「咬不動骰子牛」、「章魚燒已經太貴了」、「夜市食物沒品質、衛生環境差、價格貴」、「糖葫蘆現在太恐怖了，40起跳」、「排骨酥現在都只買無骨的」、「現切水果」。
大部分網友則對「烤玉米」這款食物最有共鳴，「炭烤玉米很貴」、「烤玉米啊」、「烤玉米+1」、「烤玉米，記憶猶新」、「烤玉米，難吃又貴」、「烤玉米根本只在吃調味醬料」、「絕對玉米啊」、「烤玉米啊，沒有之一」。
有部分網友認為現在夜市整體而言都很盤，「夜市超盤，不如去吃餐廳」、「夜市2人吃起來也快近800」、「整體看下來怎麼好像夜市食物都很盤」、「在夜市吃東西就盤到歪頭啊」。
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