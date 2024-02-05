「進廠維修」好過年！十大熱門非手術醫美 不動刀幫你重拾自信

自信是最美的妝容

愛美不分性別、年紀，在這個看臉時代中許多人對自我形象和外貌相當重視，不少人甚至會陷入容貌焦慮，對自身的外在感到不滿而沒有自信。為了提升外貌，使視覺上更顯年輕，醫美手術已成為一種普遍且受歡迎的美容方式，選擇合法、有誠信的醫師或診所尤其重要。根據台灣皮膚暨美容外科醫學會的統計，截至2022年，全台已經有三成的醫師投入醫美領域搶攻商機。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友討論度最高的非手術醫美TOP 10，一起來看看吧！

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何手術或療程均有風險存在，實際請由診所醫師評估。

image source：Freepik





No.10 晶亮瓷｜微晶瓷

晶亮瓷其實就是微晶瓷，會有兩種名稱，主要原因為過往代理商將其取名為微晶瓷，後來代理結束由原廠接手，才改回晶亮瓷。

晶亮瓷與玻尿酸常會拿來進行比較，兩者皆為填充物，相較於玻尿酸，晶亮瓷屬於黏稠狀的植入劑，其成分含由鈣質化合物氫氧磷灰石鈣（CaHA），也就是我們牙齒及骨頭中的主要成分之一，另外需特別注意的是晶亮瓷含有鹽酸利多卡因，其為一種局部麻醉藥，施打時必須檢視自身是否對成分過敏，此外該品項也不適用於出血疾病的患者，醫師應評估患者的情況，根據專業經驗，自行決定患者適用的治療方式。

image source: Freepik

No.9 索夫波

索夫波於歐美盛行多年，2023年才進入臺灣，搶攻醫美領域，索夫波擁有「3D幾何細長圓柱」與「冷卻系統」兩項專利，利用高頻、高強度的超音波，將真皮層的溫度升溫，使真皮組織受損癒合的過程，促進彈性蛋白和膠原纖維的生長，並藉由冷卻系統，使表皮維持在涼爽的溫度，網友分享「比較不會痛」、「索夫波的瞬間痛感比較強，但很快就消失了」。

索夫波以非侵入性的方式治療，外加同時擁有多國認證，包含美國FDA拉提、歐盟CE與台灣衛福部三大認證，在社群平台獲得高度討論。

image source: Freepik

No.8 洢蓮絲

參考衛福部食藥署仿單之說明，洢蓮絲主要利用身體的發炎反應來包覆微粒子，並刺激結締組織的生長，將不完美的地方做暫時性的修正，而施打完會因為個人體質不同，可能會有局部發紅、瘀青、腫脹等發炎症狀，也可能會有結節的副作用產生，建議在施打前與醫師進行討論與仔細評估。



若遇到無良的診所可能會有毀容的疑慮，今（2024）年1月中，就有一名40多歲的林小姐，因施打洢蓮絲而反覆出現發炎紅腫的情況，持續長達4年之久，經過調查後才發現，當初那家診所替她注射的竟是假貨，網友驚呼「太可怕」、「好恐怖，假貨應該價差很大吧」。





image source: Freepik

No.7 舒顏萃

舒顏萃經由美國FDA及臺灣衛福部認證，是一種膠原蛋白增生劑。與洢蓮絲不同的地方在於舒顏萃並非膠狀，注射前須經過無菌注射用水泡製，稀釋成液態後才能使用，因此有網友表示「如果不是非常信任的醫師或診所，不特別建議打舒顏萃」，施打時一定要找有執照的專業醫師，因為施打的劑量及濃度都會影響到治療的效果。



根據仿單資料顯示，舒顏萃不適合有蟹足腫體質、凝血或免疫功能異常者、孕婦或哺乳中的媽媽們等，施打之前記得與醫師描述自身狀況並多方討論，避免產生問題，花了錢變美不成反而受罪。

image source: Freepik

No.6 雷射除毛

有些人會為了衛生或美觀定期修剪體毛，有網友甚至會將私密處毛髮整理成水滴狀、橢圓形、菱形等不同樣式，網友表示「夏天到了要刮毛真的很麻煩」。目前市面上常見的除毛方法有除毛刀、蜜蠟、脫毛膏，雷射除毛亦是不少人的選擇。有別於一般只是清除皮膚表面的體毛，雷射除毛是利用脈衝紅外線的能量，使毛髮減少，網友分享「我打完都一直摸我的嘎吱窩」、「除完毛後清爽很多，也不怕不小心露出來很尷尬」。



雷射除毛後可能會發生紅腫、過敏、結痂、水泡、留疤，或是皮膚顏色加深或減退，若感到紅癢時，記得避免抓癢以免傷害到表層肌膚。

image source: Freepik

No.5 肉毒桿菌

肉毒桿菌不只運用於醫美，它使用的範圍其實相當廣泛，根據衛服部食品藥物管理署的仿單資料顯示，肉毒桿菌常用於上臉部皺紋、原發性腋窩多汗症及治療痙攣等相關症狀。



2023年藝人米可白因為被網友質疑進廠維修引起討論，對此米可白也在臉書正面回應，表示媽媽把她生的很美，並坦言「我最多就眉頭跟眼尾打個肉毒」，外加瘦了5公斤，身形就改變了很多；對於微整型保持正面的態度，米可白認為「不要整到你爸媽不認得就好」，網友也在下方留言聲援「有自信最美」、「米米是藝人，對自己外貌負責是敬業的表現」、「因為瘦了，所以臉型有些不一樣」。

image source: Freepik

No.4 音波拉提

音波拉提藉由「聚焦式超音波」傳遞能量，深入皮下組織，透過吸收聚焦能量進行組織加熱，由於採用非侵入性的治療方式，受到眾多網友的關注。



不過並非人人皆適合音波拉提的治療，根據仿單說明，臉部及頸部具有開放性傷口、囊腫型痤瘡、有金屬支架或電子裝置者等不適用，另外因為音波拉提可能會傷害神經，禁止施打於下巴及下頷骨邊緣。有些人對於市面上的機器是否都有認證存有疑慮，網友表示「有些工作室，能比較低價有可能是機器是借來的」、「官方有提供名單讓大家去查詢」。

image source: Freepik

No.3 電波拉提

現今市面上醫美電波種類多樣，在娛樂圈話題不斷。2023年「台灣最美歐巴桑」陳美鳳以一頭粉紅短髮現身活動，67歲的她以凍齡的模樣，外加姣好的身材驚艷眾多網友，不過也有酸民直言「她每年花在臉上的錢都比你年薪還高了」，對此陳美鳳也正面迎擊「我真的沒拉皮，我也沒埋線」、「醫美是現代的科技，你好好用它其實那是很正面的」。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，電波相關話題關鍵領袖第一名是愛莉莎莎，該篇貼文按讚數共累積36,817次；藝人小禎也曾於社群中分享效果，並形容「就像烤肉的原理一樣，肉放下去碰到火會縮，蘋果肌會提升」，引起網友熱烈討論。

image source: Freepik

No.2 玻尿酸

玻尿酸如同人體的超強吸水海綿，原先即存於人體當中，負責吸附水分作為皮膚的保濕因子，並保持肌膚澎潤，如同膠原蛋白，玻尿酸也會隨著年齡增長漸漸流失，使皮膚乾燥產生皺紋。玻尿酸可用口服、擦拭保養品進行補充，許多人也會選擇使用注射的方式補充，並依照施打部位不同調整分子大小及其濃度。



網友表示「打完淚溝之後眼下多了一條硬硬的毛毛蟲」、「眼睛附近的任何填充都要賭人品」，建議在施打前多與醫師進行溝通，避免花了錢又受罪。

image source: Freepik

No.1 皮秒雷射

「皮秒雷射」受到許多網友的討論，根據衛福部食藥署仿單之說明，皮秒雷射主要透過不同光點大小、通量及重複頻率進行治療，可用於去除紋身及良性色素病變，同時也可用在治療痤瘡疤痕和皺紋、除毛。



皮秒雷射前因大多會在治療部位敷上麻藥，有網友形容「就像是用一條粗一倍的橡皮筋用力彈，不會痛到不能忍受」，也有怕痛的民眾分享「雖然還是會有痛感，但就是微刺那種」；術後可能會有暫時性色素沉澱、感染、起水泡、出血水的可能性，另外也可能會有傷口結痂、紅癢的問題，須避免手癢去抓以及太陽直接曝曬。

image source: Freepik

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月19日至2024年01月18日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『非手術醫美』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。