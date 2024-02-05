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一出生被拋棄…13歲男孩1原因「食物從鼻孔流出」 來台手術已能吃食

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
林口長庚醫院顱顏中心主治醫師羅綸洲表示，患有唇顎裂的小朋友，最好的治療時間是在滿周歲前。記者賴昀岫／攝影
林口長庚醫院顱顏中心主治醫師羅綸洲表示，患有唇顎裂的小朋友，最好的治療時間是在滿周歲前。記者賴昀岫／攝影

13歲的印尼男孩Mario患有先天雙側唇腭裂，剛出生時被父母拋棄，2歲前接受過3次修補手術，但2次腭裂修補手術皆失敗，讓Mario口腔內留下破洞，也就是「口鼻瘻管」，導致飲食困難，食物甚至會逆流或從鼻孔流出，所幸經過林口長庚醫院治療，現在已能好好吃東西，講話也更清楚了。

Mario在4個月大時，遇到養母Katie，她陪著Mario在其他國家義診團至印尼義診時求醫，陸續在印尼完成3次唇腭裂相關手術，分別在6個月時進行1次唇裂修補手術、2歲時進行2次腭裂修補手術，但是2次的腭裂修補手術皆失敗，讓Mario口腔內留下破洞，也就是口鼻瘻管，造成飲食困難，甚至有食物逆流或從鼻孔流出的狀況產生。

Mario的情況屬於嚴重個案，重建手術困難，當地醫療單位和海外義診團皆無法完成，在印尼成立蘇門答臘兒童之家的Katie，7年前曾帶著另一位唇腭裂重症患者來台灣求醫，見證林口長庚醫院顱顏中心的技術，在歷經9年嚴格且繁瑣的領養程序後，在羅慧夫顱顏基金會協助下，於今年1月帶著13歲的Mario到台灣，進行2階段的口鼻瘻管手術。

主刀的林口長庚醫院顱顏中心主治醫師羅綸洲說，「口鼻瘻管」並非容易的整形外科手術，其他國家的醫療單位或義診團不輕易進行，台灣林口長庚醫院顱顏中心擁有享譽全球的整形外科技術，有信心完成此手術，口腔是一般人每天講話或進食必需使用到的部位，「口鼻瘻管」是過去手術失敗所遺留的後遺症，再次手術治療，存在很大的挑戰，一般的口鼻瘻管可能只需要1次手術修補，困難或大型的，則需要在口腔內歷經2次手術，Mario就是這種個案。

除羅綸洲主刀外，參與手術的團隊成員，還有外科醫師黃麒瑋、麻醉科醫師劉雪金及相關醫護人員，羅綸洲指出，第一階段需要取舌瓣來填補瘻管處，將舌頭上層組織與上硬顎破洞處縫合，將口腔與鼻腔之間通道關閉；待2至3周恢復後，再進行第二階段手術，將縫上去的舌瓣和上方連接的硬顎分割開，才正式完成口鼻瘻管手術。

羅綸洲進一步說明，患有唇顎裂的小朋友，最好的治療時間是在滿周歲前，在尚未學講話時，就把唇部裂口補起來，之後才能順利學講話，所以馬力歐說話會有點「鼻漏氣」、發音不標準，將評估明年是否再做手術，把牙床裂開處補上。

Katie說，當年見到孩子的外表並不害怕，反而覺得第一眼就愛上他，認為他可愛又帥氣，還惹人疼愛，「我想要他當我的孩子，我和老公結婚至今都沒有小孩，這應該是上帝送給我的禮物，我會用愛來彌補Mario的先天缺憾」，她形容，兒子是像超級瑪利歐般的勇敢男孩「Super Mario」，也不時能見到Mario將頭靠在媽媽的肩膀上。

林口長庚醫院顱顏中心主治醫師羅綸洲說，「口鼻瘻管」是過去手術失敗所遺留的後遺症。記者賴昀岫／攝影
林口長庚醫院顱顏中心主治醫師羅綸洲說，「口鼻瘻管」是過去手術失敗所遺留的後遺症。記者賴昀岫／攝影
Mario（中）今年初在林口長庚醫院團隊治療下，完成口鼻瘻管手術。記者賴昀岫／攝影
Mario（中）今年初在林口長庚醫院團隊治療下，完成口鼻瘻管手術。記者賴昀岫／攝影

手術 義診 長庚

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