超幸運！花50元中統一發票千萬大獎 13位得主消費曝光

財政部賦稅署今天公布去年11、12月期統一發票中獎清冊，千萬特別獎共開出13張，特獎200萬共17張。其中千萬大獎得主中，最幸運的是一名在新北市新莊區西盛街167號的好朋友百貨商場消費的民眾，只花了50元就幸運中大獎。至於200萬元獎項的超級幸運兒則獎落花蓮縣花蓮市重慶路415號的統冠聯合生鮮超級市場，消費金額僅16元。

賦稅署官員表示，去年11、12月期統一發票中獎號碼已於1月25日下午開出，特別獎獎金1000萬元中獎號碼為63603594，特獎獎金200萬元中獎號碼為73155944，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票分別為13張及17張。

官員提醒，本期中獎統一發票領獎期間為2月6日至5月6日，中獎人於該期間內前往兌獎據點及領獎時間領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

官員說，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

財政部公布11、12月統一發票千萬中獎名單。圖／財政部賦稅署提供