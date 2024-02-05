菸盒警示圖文加大至50% 吳昭軍：3月22上路強力執法

立法院去年三讀通過「菸害防制法」修正案，母法已上路實施近一年，而部分子法則逐步上路。國健署長吳昭軍今表示，警示圖文面積從35%增至50%的規範將於今年3月22日上路，國健署也將強力執法，呼籲業者依法製造販售，若違法販售可處1至5萬元罰鍰。

菸害防制法新法雖已上路，但部分子法仍有上路緩衝期，例如警示圖文面積從35%增至50%。吳昭軍先前表示，由於市面上有很多已經製造完成的，無法立即禁止，將延後實施。

世界衛生組織菸草控制框架公約第11 條要求締約方應在菸品包裝標示健康危害警示，「警示圖文」已被視為是一種與吸菸者重要的健康溝通媒介，以一天吸一包菸的吸菸者來說，一天至少接觸20次警示圖文，一年就有超過7000次以上的頻率，可以接觸到菸盒上面的健康訊息。

目前菸盒上吸菸有害健康之警圖共8則，涵蓋不同對象，兼具情感與理性，從自身、家人最有感的事物為訴求，並提供戒菸專線訊息，聯結戒菸意圖、動機與行動支持。

吳昭軍今表示，菸害防制法通過後，警圖將於今年3月22日起由原本35%擴大至50%，增加民眾菸害意識感。新法上路後，國健署將強力執法，加強稽查，若有業者違規販售，可處1萬到5萬元罰鍰。

國健署菸害防制組長羅素英表示，如有違反菸害防制法第9條第2項、第3項菸品容器警示圖文標示面積不得低於50%及標示之方式、內容或位置之規定，處菸品製造或輸入業者100萬元以上500萬元以下罰鍰，並令其限期回收或退運，並按次處罰；販賣者則處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

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