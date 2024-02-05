春節7天連假 新北18家醫院僅部分維持門診

春節連假7天，新北市18家急救責任醫院急診24小時照常服務，不過除夕至大年初三各家醫院門診開設情形則有較大變動，衛生局建議可先撥打醫院電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。

新北衛生局指出，連假首日是民間習俗的小年夜，多數醫院門診仍維持正常服務，不過除夕當天樹林仁愛醫院、耕莘醫院等9家醫院僅部分門診開設；大年初一部立臺北醫院、樂生療養院等7家醫院維持部分門診服務；大年初二汐止國泰醫院、雙和醫院等5家醫院維持部分門診服務；大年初三包含市立土城醫院、台大金山分院等10家醫院開始提供部分門診服務；初四起，各家醫院逐漸恢復平時門診時段。

衛生局提醒，民眾連假期間如有就醫需求，可先撥打醫院電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊亦可上健保署網頁查詢；如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院均24小時提供急診服務。

新北市衛生局說，初春時節早晚溫差大，是心血管疾病、腦血管疾病及呼吸道疾病好發的時節，民眾應隨時注意自身健康狀況；早起運動的民眾，建議等氣溫稍微回升後再出門，並記得要做好暖身動作。另外，過年期間享用美食，別忘了掌握吃巧、吃好、吃健康原則，避免暴飲暴食。