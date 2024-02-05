吸菸恐患6大眼疾 醫：黃斑部病變風險增4倍

吸菸對人體的危害不僅是肺部器官，全身都會受到大小程度不一的傷害。衛福部國健署今提醒，吸菸可能導致白內障、青光眼，甚至有永久失明的危險。眼科醫學會理事長王一中表示，吸菸者將面臨5種眼部疾患，最常見「老年性黃斑部病變」而孕婦若吸到二手菸，也可能導致早產兒視網膜病變，呼籲民眾及早戒除菸品。

國健署今舉辦「戒菸讓你擦亮雙眼，看見世界的美」衛教記者會，國健署長吳昭軍表示，多數人知道吸菸會傷害肺部器官，可能因此忽略了，其實吸菸對眼睛也可能造成不可逆的傷害。保護視力免受吸菸損害的最佳方法就是拒菸、戒菸，降低您罹患視網膜病變和白內障的風險或能減緩病情，保護靈魂之窗，才能看見世界的美。

「視網膜每天24小時都在使用。」王一中表示，只要有光線就會刺激感光細胞，讓我們可以看清楚外界環境，也會促發自由基傷害，若製造過多自由基，眼睛無法代謝就會產生病變，而抽菸會加速感光細胞死亡，光傷害也隨之增強。

王一中指出，吸菸會增加黃斑部病變、白內障、青光眼、乾眼症及視力喪失等疾病的風險。由於菸草中含有尼古丁、焦油、一氧化碳等有害物質，這些物質通過呼吸系統進入血液循環，當血液流經眼部時，造成眼部血液中含氧量或營養物質下降等問題。

根據美國研究顯示，吸菸者罹患「黃斑部病變」的機率比不吸菸者多出2至4倍，黃斑部是視網膜的一小部分，在視野成像扮演很重要的角色，黃斑部病變造成視力出現模糊或波浪狀區域，但通常早期沒有症狀，定期做眼科檢查才能及早發現；另吸菸者罹患「白內障」的機率比不吸菸者多出2至3倍，白內障會導致視力模糊，不論黃斑部病變或白內障，如果不及時治療，可能很快就會喪失視力。

孕婦吸菸對胎兒發展有直接影響。王一中說，一手菸、二手菸對胎兒都會產生影像，如細菌性腦膜炎的可能性增加5倍，又除了腦膜炎、早產外，胎兒大腦周圍組織腫脹時，更可能導致眼部感染和其他視力問題，早產亦會導致嚴重的眼睛問題，如：早產兒視網膜病變，可能導致嬰兒永久性視力喪失。

吸菸時吸入的化學物質不僅對人體產生傷害，菸煙也會危害眼睛。王一中表示，菸品中有害物質顆粒還會隨菸霧散落進入眼睛，也會影響周圍組織，導致眼睛刺激發炎、浮腫、乾眼或眼瞼疾病等，另外有研究指出，二手菸造成年僅6歲的兒童出現眼睛受損情形。

王一中提醒，吸菸會造成的眼部疾病主要是老人性黃斑部病變，接著是白內障、青光眼、乾眼症、凸眼症，以及早產兒視網膜病變；重度吸菸者最早40歲 就會出現白內障病變，乾眼症則是長期收到煙燻，引發的神經慢性發炎，愈早戒除菸品，對眼睛的傷害愈小。