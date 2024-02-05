因應平溪天燈節疏運 台鐵17日、24日增開班次
因應平溪天燈節活動人潮，台鐵今天宣布，活動舉辦當日17日、24日調整平溪/深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次。
台鐵公司指出，2月17日、2月24日平溪/深澳線時刻表班次部分暫停行駛；2月17日改開行菁桐=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=菁桐等班次；24日改開行菁桐=十分、十分=瑞芳、瑞芳=八斗子及十分=八堵等班次。
台鐵公司表示，活動當日，平溪/深澳線去程列車（往平溪）及回程列車（往瑞芳）均以瑞芳站為起、迄點。
台鐵公司指出，相關車次、時刻及行駛區間，於2月5日起公告於台鐵公司網站及各相關車站。
另外，台鐵公司表示，新北市政府2月17日及2月24日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站，以及2月24日台鐵基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便。
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