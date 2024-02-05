北台今變天 吳德榮：周三起大陸冷氣團來襲恐10度以下

快過年了，冷空氣又要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，北台今變天下雨變涼，除夕前天氣濕冷，初一晴朗至初五，周三起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷，冷空氣以達大陸冷氣團機率為最高，恐下探10度以下。

吳德榮指出，今天上午起逐漸好轉為多雲時晴，東半部有局部短暫雨機率；有一小股冷空氣，北台轉冷，其他各地氣溫稍降，「乍暖還寒」、應注意氣溫變化。各地區氣溫：北部12至19度，中部13至25度，南部16至29度，東部15至26度。明天各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；清晨冷、白天氣溫略升。

吳德榮表示，周三(7日)鋒面逐漸接近，下午北台灣轉有雨，晚間鋒面抵達；周四(8日)降雨範圍擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率。除夕(9日)仍有局部雨，晚起降雨減緩、逐漸停歇。

周三起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈冷。冷空氣以達「大陸冷氣團」機率為最高，但也有觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率，北部沿海及部分平地將降至10度左右。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，大年初一(10日)天氣轉晴朗乾冷，初二(11日)晨氣溫降至最低，部分平地最低氣溫降至10度以下。受「大陸高壓」東移影響，大年初二白天起、持續晴朗穩定至初五(14日)，冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜強輻射冷卻作用，日夜溫差很大，初三、四清晨仍有部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。