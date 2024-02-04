彰化員林長春醫院引進AI 共築校園運動防護網

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市常春醫院引進AI技術，把3D攝影體態分析儀帶進校園，投入「教育部體育署校園運動防護計畫」，幫助運動選手更精準掌握訓練體態，及避免運動傷害。圖／宏仁醫院提供
員林市常春醫院引進AI技術，把3D攝影體態分析儀帶進校園，投入「教育部體育署校園運動防護計畫」，幫助運動選手更精準掌握訓練體態，及避免運動傷害。圖／宏仁醫院提供

彰化縣員林市常春醫院引進AI技術，把3D攝影體態分析儀帶進校園，投入「教育部體育署校園運動防護計畫」，幫助教練和運動選手更精準掌握訓練體態，調整姿勢，及避免運動傷害，以獲得更好成績。

春醫院復健科主任吳俊諺說，計畫主要針對體育班選手，做運動防護指導，常春醫院協助訪視彰化地區重點體育專項發展學校，這次訪視崇實高工，院方特別添購3D攝影體態分析儀帶進校園，更精準了解選手身體協調、骨骼部分，有沒有可能是運動傷害的高風險族群，並加以防範避免。

吳俊諺說，透過影像分析，AI可做3D骨骼掃描、3D肌肉掃描，快速評估身體在靜態與動態的體態分析，讓教練、防護員掌握更精準的數據，協助選手把緊繃的肌肉可以放鬆，也把比較弱的肌肉強化，現場也把超音波帶進校園，選手有疼痛的部位，就能隨即檢查，避免狀況惡化

崇實高中防護員陳于蓁說，過去教練群是用人工的體態分析，常春醫院這學期運用AI評估系統，節省4、5倍時間，也有即時的自動報告寄到選手信箱，對傷害預防，可以更精準了解選手不足或是需要修正的地方，對提升運動表現很有幫助。

員林市常春醫院引進AI技術，把3D攝影體態分析儀帶進校園，投入「教育部體育署校園運動防護計畫」，幫助運動選手更精準掌握訓練體態，及避免運動傷害。圖／宏仁醫院提供
員林市常春醫院引進AI技術，把3D攝影體態分析儀帶進校園，投入「教育部體育署校園運動防護計畫」，幫助運動選手更精準掌握訓練體態，及避免運動傷害。圖／宏仁醫院提供
員林市常春醫院引進AI技術，把3D攝影體態分析儀帶進校園，投入「教育部體育署校園運動防護計畫」，幫助運動選手更精準掌握訓練體態，及避免運動傷害。圖／宏仁醫院提供
員林市常春醫院引進AI技術，把3D攝影體態分析儀帶進校園，投入「教育部體育署校園運動防護計畫」，幫助運動選手更精準掌握訓練體態，及避免運動傷害。圖／宏仁醫院提供

教練 校園 運動傷害

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