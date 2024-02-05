健康名人堂／2‰與50%的醫病溝通困境

疾病的處理，不管流程再怎麼標準、技術再怎麼精良，因為人體有科學無法完全掌控的不確定因素，不能絕對避免意外。醫師如何向病人與家屬解釋治療併發症發生的機率，是醫病之間的理性與感性。

如何看待醫療處置併發症的發生率？統計顯示，有一千位罹患某種疾病的病人，在接受某種治療後，出現某種嚴重併發症的人數有2位。對於此種嚴重併發症，我們可以說，「機率大約為千分之2」。

統計數據 與病人感受差很大

但是否可以告訴接受此種治療的病人，發生某種併發症的機率就是千分之2？答案恐怕不是肯定的。因為以病人的立場看，遇到意外就是兩種可能：會或不會？換句話說，就是機率一半一半。

心血管疾病患者接受心導管治療，平均來說，發生致命併發症的機率大約就是千分之2。機率千分之2與50%有天壤之別，但這就是冰冷的統計與溫暖的人道之間的重大歧異。

腦血管疾病，處置上也有差別不大，邏輯類似的情形。醫學進步，腦血管栓塞引發中風，可以在發作後「4個半小時內施打血栓溶解劑」或「24小時內進行血管內取栓術」，兩種處置皆可達成讓半癱肢體迅速復復原的效果。

選擇何種治療，當然需要專業的評估。對於施打溶栓劑來說，並非絕對安全，發生腦出血機率大約百分之3，所以治療後必須入住加護病房觀察。那麼，對於每位需要施打溶栓劑者，在施打前醫師應該告訴病家，發生併發症的機率是多少呢？

機率低卻發生 病家恐難接受

說併發症百分之3，機率低，所以不用太擔心。但雖然機率低，若不幸發生了，病家可能有兩種態度，一是可以理解，也不責怪，接受後續處理；另一種態度，則可能因此翻臉，繼而強烈質疑或抗爭。

每人對於風險的感受不同，有人覺得一半機會不算高，有人則千分之2就很緊張。臨床實務上，事前排定的「排程」治療，可以提供一張「須知」請病家詳讀；但緊急狀況，勢必得在短時間內口頭說明時，醫病就都可能陷入機率解釋的困境。

絕大多數的時候，醫師當然會先就「理性」統計數字予以說明，然後斟酌病家反應，再決定是否給予「感性」補充。如果醫病關係和樂融融，醫師應該都會予以鼓勵安慰，不會太過嚴肅冷血，只丟出「是或否」的選擇。

但真實世界顯然不是如此。沒得選擇的病家終於接受了治療，皆大歡喜的機率雖然很高，先前的「言過其實」也許讓病家「白白」擔心了，但醫師所承擔的責任，顯然能減輕許多。