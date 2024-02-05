5oo Mook 第2期／當藝術與你 心照不宣地凝視彼此

《5oo Mook》Vol.2「Art:Untitled 藝術，與它的介系詞」於2024年1月26日正式發行。這是一本由《500輯》團隊製作的雜誌書，以Mook的刊物形式展現編輯的多元性，此篇文章節錄書中編者的話：A Note from the Editor，從編輯總監林佳育企劃Vol.2的初衷，了解「Art:Untitled」主題究竟想要傳遞什麼概念？藝術與它的介系詞想表達什麼？以及封面的設計概念？

專屬於你的欣賞與分享

5oo Mook《Art:Untitled》內頁。攝影／羅柏麟

你我是不是都曾有這樣的藝術觀賞經驗？「我們好像都急著找答案，同時也想答對答案。」在這次的專題製作，有機會觀賞了幾部 Camping Asia 的表演節目。觀賞前先從節目簡介上獲得基本的背景知識：表演者、節目名稱、與一段精簡的文字介紹。在拉開舞台布幕前，我以為自己對這一切是有準備的！當然不是。

不同於創刊號的3種設計封面，Vol.2是一種封面、2種顏色，讓大家有不一樣的選擇。攝影／羅柏麟

觀賞結束後，總有幾幕的畫面、肢體、聲音、光 線停留在腦中，不停思考著這部分是表達了什麼概念？那部分又是要傳遞什麼意義。當在找答案的過程中，發現自己與他人都有不同的解讀，而這沒有什麼標準答案，而是藝術留給每個人的體悟，讓你好好珍藏著。就如它的核心概念「Open for All」所定義，這是一個舞台讓不同世代的創作者共享，同時它的藝術性與價值是開放給大眾，每個人都可一起欣賞與分享。

5oo Mook《Art:Untitled》內頁。攝影／羅柏麟

藝術的表現形式本來就不是單一語言，它可藉由多種不同的媒材去表現，而表演藝術則是透過身體去創作，身體是創作的媒介，文化是創作的語言。藝術家即便在舞台上重複表演了無數次，每次一定都有不一樣的地方，舞台劇場的空間感不同、前台的觀眾與後台的工作人員不同、城市文化與語言也有不同，但最終傳遞的核心還是不變的藝術價值與意義。

拒絕正確答案的安全感

資訊滿載的時代，讓我們很會找答案，大腦中不停載入新資訊的同時也獲得安全感。這樣的過程是一種「獲得」也是另一種「失去」，理解或欣賞一件藝術品的時候，正確答案並非真的這麼重要，藝術家不是出題者，我們也非解答者。記得曾經在一件藝術品前駐足許久，彷彿是一種心照不宣地凝視著彼此，沒有半點解釋卻也能真切的感受藝術品中所傳遞的訊息與能量，就近一看著作品名稱《Untitled》，為一切下了一個美好的註解。社群平台上衝刺著各種標籤、標註、與標示，也許適度地刪除這些，我們對於生活會有更真實的感受。

也因此在 5oo Mook Vol.2 以《Art:Untitled》來開啟這趟感知旅程，以「藝術」為主詞，藉由不同的介系詞，展開藝術的各種維度。本地遙控Local Remote設計的封面延續此概念，透過一件抽象的容器(Vessel) 象徵著藝術，它乘載著各式各樣的形式與意義，同時觀者也可站在任意的角度、裡裡外外，欣賞著它。

5oo Mook《Art:Untitled》內頁。攝影／羅柏麟 5oo Mook《Art:Untitled》內頁。攝影／羅柏麟 5oo Mook《Art:Untitled》內頁。攝影／羅柏麟

5oo Mook Volume 02 「Art:Untitled 藝術，與它的介系詞」

當「藝術」是主詞，再藉由不同的介系詞，展開藝術的各種維度，在不同的時間、空間、裡外的關係中，找到藝術的千百種表現，隨著5個章節的企劃概念與編輯軸線，Untitled是一個我們想留給讀者的自我定義。

（01）Art for Next Gent

給下一個世代的藝術學院，每一次的創作都是放眼未來。

（02）Art upon Design

藝術，在設計的準則之上！

（03）Art without Border

無疆界的漫遊，是藝術賦予創作者最大的自由。

（04）Art within Craft

藝術與工藝的密不可分。

（05）Art in the City

在倫敦，藝術不僅是介系詞，它還是名詞、動詞，更是主詞。

販售地點

台北

朋丁pon ding、重本書店Weight Books、Boven雜誌圖書館、SIDORI RADIO小島裡、文心藝所、王大閎書軒、紅氣球書屋台北華山店

台中

實心裡生活什物店、中島GLAb

台南

Paripari. apt、紅氣球書屋台南林百貨店、U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館

高雄

銀座聚場