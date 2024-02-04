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大掃除塵蟎誘發過敏 中藥洗鼻有望改善症狀

中央社／ 台北4日電

迎接春節除舊佈新大掃除，塵蟎到處飄，不少過敏族群即使戴上口罩，依然狂打噴嚏，中醫師表示，除了靠平時服藥或按摩穴位緩解症狀，臨床試驗發現中藥洗鼻有望改善打噴嚏。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主任陳朝宗今天下午在講座提到，每逢農曆過年前，民眾一年一度大掃除，很多物品都堆積了厚重灰塵，有過敏性鼻炎的民眾容易誘發症狀，除了避開過敏原，還需要更好的免疫力。

以中醫的角度而言，過敏性鼻炎與肺氣虛、脾氣虛及腎氣虛有關。陳朝宗說明，肺氣虛的民眾，症狀有跡可循，通常會面色偏白，怕冷卻易出汗，清晨或吹風遇冷時，容易流鼻水、頻頻打噴嚏 ，本身體質容易感冒，當遇到氣溫變化或灰塵可能引發過敏。

陳朝宗表示，至於脾氣虛問題纏身，特徵是精神不振、食慾差、易脹氣腹瀉，面黃體型削瘦，若飲食不當恐誘發過敏；腎氣虛通常年紀較大或從小就出現症狀的過敏兒，早晚遇冷或疲勞之後過敏症狀發作特別厲害，平時手腳冰冷，容易耳鳴、頭昏。

陳朝宗說，肺氣虛可透過玉屏風散、黃耆等補益肺氣，辛夷散能疏風散寒，暢鼻通竅；脾氣虛可以用山藥、補中益氣湯等健脾益氣養陰，甚至讓胃口好一點；腎氣虛者可使用六味地黃丸滋補肝腎，濟生腎氣丸解決手腳冰冷等。提醒服用任何中藥，應先諮詢專業中醫師指示。

另外，按摩穴位改善過敏可以自己來，陳朝宗表示，風池穴就是其中之一，位於後腦的枕骨之下，就是平時到美容院洗頭時會按摩的位置；合谷穴位於手掌虎口肌肉最高處，可減輕過敏症狀；足三里在外膝眼下約4指幅寬位置，也能緩解過敏症狀。

過敏性鼻炎病人常用遍中西藥物仍無法緩解症狀，困擾不已，嘉義長庚中醫科主治醫師吳清源分享醫治療過敏性鼻炎及創新療法，他說，根據古籍，治療鼻病的中藥多不勝數，經由衛福部及長庚醫院人體實驗委員會審核同意，結合中藥洗鼻液，發展出中藥洗鼻法。

吳清源說，中藥洗鼻不僅克服傳統食鹽水洗鼻的酸悶、有窒息感等缺點，在臨床試驗中發現，過敏性鼻炎病人使用中藥洗鼻4週，改善打噴嚏、鼻涕倒流等現象，連睡眠品質也提升。相對傳統的鹽水洗鼻或是加入類固醇的鹽水洗鼻，使用中藥洗鼻症狀都明顯改善。

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