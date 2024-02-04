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立春養生 穿衣上薄下厚、飲食少酸多辛 中醫師這樣解釋

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今天是24節氣的立春，天氣舒適，此時穿衣應著重「上薄下厚」，也就是上半身應採「洋蔥式」穿衣法，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等。示意圖。記者陳正興／攝影
今天是24節氣的立春，天氣舒適，此時穿衣應著重「上薄下厚」，也就是上半身應採「洋蔥式」穿衣法，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等。示意圖。記者陳正興／攝影

今天是立春，接下來一年的養生，就從今天開始。開業中醫師吳明珠表示，立春是春天的開始，此時養生小撇步為，穿衣應著重「上薄下厚」，飲食應為「少酸多辛」，並時常到郊外活動，如爬山、賞花，心情保持愉悅，春天就內臟器官來說，需要多注意肝臟的保養，也可以多喝菊花枸杞茶等中醫飲品，達到疏肝理氣的效果。

吳明珠說，立春後，天氣屬於晴時多雲偶陣雨，氣溫會緩慢的逐漸上升，早晚溫差大、偏涼，但未完全回暖前，現在天氣仍帶有寒意，因此，此時穿衣應著重「上薄下厚」，也就是說，上半身應採「洋蔥式」穿衣法，從內到外為，Ｔ恤、針織衫、毛衣、外套等，以方便穿脫，下半身則應以長褲、長裙等為主，盡量先不要穿短褲、短裙等。

而飲食方面應為「少酸多辛」，為少吃橘子、番茄等較酸的食物，並多吃春筍、韭菜、蔥等屬辛性的食物，另也應多吃綠色蔬菜，幫助身體有向上伸展、生長的感覺。

吳明珠指出，春天就內臟器官來說，需要多注意肝臟的保養，因此要多抱持心情愉悅，而肝開竅於目，有可以多到郊外活動，如爬山、賞花，讓眼睛多看五顏六色的花朵，有助疏肝理氣。

另肝臟保養方面，也可以多喝菊花枸杞茶，達到疏肝理氣的效果，或是以黃耆、防風、白朮組成的「玉屏風散」，可以增加免疫功能，調節皮膚、汗腺等功能，以預防感冒。

中醫 立春

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