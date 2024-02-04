2月4日世界抗癌日 國健署籲癌友可善用1資源

癌症連續41年蟬聯國人十大死因之首，今日適逢「世界癌症日」衛福部國健署提醒，為提供癌友需要的生活支援，與癌症希望基金會合作透過台灣癌症資源網提供「顧身體」、「找資源」、「顧心靈」、「放輕鬆」、「挺家屬」、「保權益」給癌友的 6大生活需求資訊；且透過一系列國家癌症防治政策，目前罹癌者5年存活率已上升超過一成。

國際抗癌聯盟將每年2月4日為世界癌症日，希望讓民眾對癌症有更多認識，並採取行動以利更好的預防、篩檢和治療。2022至2024年之世界癌症日以「公平議題」為主軸，主題為「縮短照護差距」（Close the care gap），希望每位癌友都能平等得到需要的基本照顧。

國健署長吳昭軍表示，癌症連續41年蟬聯國人十大死因之首，主要受到人口老化及不健康的生活型態影響，目前癌症發生人數仍逐年攀升。為讓癌友都能獲得需要的照護，國健署與癌症希望基金會合作，透過「台灣癌症資源網」提供「顧身體」、「找資源」、「顧心靈」、「放輕鬆」、「挺家屬」、「保權益」之6大生活需求資訊。

吳昭軍說，隨著全球醫療科技的進步與國家癌症防治政策，罹患癌症後之存活年數逐漸延長，根據國健署癌症登記資料顯示，全國罹癌者5年存活率從民國94至98年的50.2%，提升到106至110年的62.1%，存活率的提升也代表著癌友們與癌症共存時間延長。

國健署提醒，台灣癌症資源網內也提供學習使用數位工具的教學短片，將短片連結提供全國癌症資源中心，於辦理相關課程前，提供癌友學習使用，並舉辦「癌友數位工具教學」課程，引導癌友們逐步操作使用，進行數位工具之推廣，讓癌友與家屬都能透過電腦與網路的運用，觸及所需資源。迄今「台灣癌症資源網」已有8萬0047次點擊使用次數，增進相關資源的可近性，有效的拉近癌友與各項資源間的距離。

吳昭軍說，國健署自民國99年起與癌症希望基金會合作，補助全國各醫院成立癌症資源中心，現今已有104家醫院設立癌症資源中心，每年皆有超過12萬個癌友家庭接受服務。同時建立各區域的癌症照護聯盟，鼓勵各醫院對外開放分享1項可供癌友使用的資源，以充實地區資源，讓癌友更便利獲得6大生活需求資訊，給每位癌友都能夠無距離的獲得全方位癌症照護，一起攜手共同戰勝癌症。