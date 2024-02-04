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張善政夫妻昨國道車禍 醫：中年後反應變慢 上路避免做2事

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
桃園市長張善政昨天開車發生車禍，送醫幸無大礙，詳細肇因仍待查。本報資料照片
桃園市長張善政昨天開車發生車禍，送醫幸無大礙，詳細肇因仍待查。本報資料照片

69歲的桃園市長張善政昨天自己駕車，載他的妻子行經國道3號北上路段，發生車禍，送醫後兩人幸無大礙，詳細肇因仍待查。醫師指出，從學術角度來看，中年後反應變慢是一定的，且愈不熟悉的事件愈是如此，而開車時應避免同時講電話或回簡訊等，建議在大眾運輸系統發達處，就盡量避免自行駕車，或可由親友協助駕駛不熟悉路段，乘客在停等紅燈時，也可和駕駛講話放鬆心情，但前方有狀況時就不適合。

國內規定滿75歲以上長者每滿3年須換發駕照，但法不溯及既往，2017年7月前滿75歲長者除非有違規記點或吊扣駕照處分，否則不必換照。陽明交通大學醫學院神經學科教授王培寧說，從學術方面來看，「中年後反應就會變慢，這是一定會的」，且越不熟悉的愈是如此。

熟悉、經驗足夠的事情上，退化表現就不會那麼明顯，王培寧表示，如果處理不熟悉的事情，加上注意力不集中、同一時間做很多件事等，也都存在相關風險，所以都有在宣導，開車時應避免同時講電話或回簡訊等，這些都會影響到反應。

王培寧指出，車上其他乘客如要與駕駛聊天，可以講些輕鬆、不太需要思考的事情，或者在停等紅燈時講話放鬆心情也可以，但前方有狀況時就不適合。

如果要觀察一個人的退化情形，從平常交談的狀態就可以發現，王培寧說，透過對方回話速度時的反應可以關砸，如果原本可以快速反應，但現在需要想一下，就可能出現一些徵兆，尤其開車時碰到的事件，發生時往往都非常快速，坐在旁邊的人就要留心注意了，在行駛過程也避免太干擾駕駛，同時也進量開些熟悉的道路。

陌生路線對大腦來說是一個挑戰，王培寧表示，在交通方便的地方，還是盡量使用大眾運輸交通工具；交通不那麼方便的區域，如有熟悉的道路，還是盡量選擇熟悉的路，如果路況不熟，可由親友協助開這段路會比較好，而75歲以上考照測驗，也能保護自己和他人。

張善政昨天在臉書發文表示，「今天下午結束公務行程，我與妻子打算回新店的老房子打掃，為農曆新年準備。不料駕駛自有車輛時，在國道三號發生交通事故，所幸僅有車輛損傷，我們也立即通報警方依法處理。我自己僅有些許擦傷，身體一切如常；太太琦雅則是有一點胸悶，醫院已經檢查完畢，沒有大礙。」

國道 大眾運輸 駕照

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