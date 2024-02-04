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今立春晴暖 吳德榮：周三變天轉濕冷 初二跌10度以下低溫

今天迎立春 彭啟明：春節前後最溫暖的一天 別浪費

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是24節氣的立春，也是今年年節前後期間最溫暖的一天。本報資料照片
今天是24節氣的立春，也是今年年節前後期間最溫暖的一天。本報資料照片

今天是24節氣的立春。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 今天是今年年節前後期間最溫暖的一天。別浪費好時間，進行大掃除了。「等到轉溼冷就很不想動了」。

天氣風險公司說，今天是東南到偏東風的環境，水氣會略微減少一些，西半部的天氣大致是晴到多雲為主，東半部迎風面有短暫降雨。

不過，隨著今天逐漸有鋒面逐漸接近，環境偏南風會比較強，西半部的空氣品質有機會改善，清晨西半部地區有低雲或是起霧發生影響能見度。

明天清晨鋒面接近並逐漸開始影響，中部以北都有降雨的機會，南部地區則是雲量較多，大致是多雲到陰的天氣。鋒面通過的速度很快，下午降雨逐漸緩和，只有大台北及東部有迎鋒面降雨。

彭啟明 風險

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