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醫師代言4／法界：僅宣告部分違憲 仍可加限制

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
醫療法禁止醫師刊登醫療廣告，憲法法庭認定違背言論自由，判決違憲。圖／聯合報系資料照
醫療法禁止醫師刊登醫療廣告，憲法法庭認定違背言論自由，判決違憲。圖／聯合報系資料照

憲法法庭去年十一月宣判禁止醫師為醫療廣告違憲，衛福部將以醫療法第八十五至八十七條規範。有法官指出，該憲法法庭判決主文僅宣告部分違憲，並非整條廢止，主管機關仍可加以限制；律師說明，醫療具公益性質，法規針對醫療廣告限縮，目的在避免誇大影響民眾健康。

有法官解釋說，一一二年憲判字第十七號主文，是針對醫療法第八十四條中，禁止醫師為醫療廣告的部分，和憲法第十一條保障言論自由抵觸，因此宣判部分違憲，並非整條都廢止。對於衛福部的作法，當初聲請釋憲的太瑿生醫集團總經理楊惠中也表示肯定，認為攸關民眾健康，醫療廣告還是應該被規範，不能為所欲為。  

律師鄭智文表示，醫療攸關民眾健康具有公益性質，相關業務執行需依行政規定，一一二年憲判字第十七號禁止醫師為醫療廣告案，以抵觸言論自由宣判醫療法第八十四條部分違憲，但並非完全禁止行政機關部分局限性的規定，也不表示醫師往後從事廣告業務時，政府通通都放任不管。

鄭智文解釋，憲法法庭宣判違憲後，行政機關會就法規修正，而醫療法第八十五條至八十七條就醫療廣告部分的規範，立法者目的也是希望具有高度專業的醫療，不能被廣告行為過度渲染、誇大，而影響民眾就醫權益。

鄭智文說，醫療法第八十四條雖經宣判部分違憲，但同法就廣告規範仍可加以侷限，其在公益性質、言論自由間衡平比例，而對於醫療廣告加以限縮，也是要防止民眾接收不對等資訊影響健康，例如廣告一再強調療效多神奇、立即見效等，卻未載明可能有的副作用、併發症等。

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