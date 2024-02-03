社宅建築成本回收難 桃園擬修法社宅代金換容積

桃園市八德一號社宅租金原本預計調漲5成到7成，經過調整，新版本漲幅最高3成，且家戶人均所得低於7988元的住戶凍漲；關於漲幅有限可能影響自償性經費攤還問題，都發局長江南志表示，正在檢討重修「都市計畫法桃園市施行細則」，如修法通過，可望填補社宅建築成本造成的財政缺口。

八德一號社宅由市府編列的住宅基金興建，興建成本約18億元，目前租金依坪數、房型、家戶人均所得等差距落在2400元到18700元，但市府去年10月，因應周邊租屋市場行情和營運成本考慮，調整成3596元到32100元，經住戶陳情，最後調漲幅度在3成以內，新的租金方案落在2400元到24310元之間。

八德一號社宅使用住宅基金屬自償性經費，原本預計50年攤還，江南志坦言，目前所收租金難以在50年內清償。住宅處也補充，如果考量回收興建成本和營運成本，八德一號社宅租金恐開得比周邊市場行情還高。

江南志表示，社會住宅是為了照顧民眾而蓋，租金不可能高到民眾負擔不起，所以有凍漲和漲幅天花板等作法，至於回收建築成本問題，會從其他管道著手。

江南志表示，桃園正在進行「都市計畫法桃園市施行細則」修法檢討作業，針對社會住宅部分，為使社會住宅政策永續發展且持續擴大照顧對象，提出開發商提撥空間作社宅換容積獎勵的構想，若開發商無法提撥空間作社宅，也能以繳納代金到住宅基金方式換取。如果構想能執行，應能慢慢填補社宅建築成本造成的財政缺口。