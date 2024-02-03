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春節遊台東 這2條公路速限要注意 「別沒發紅包就先收紅單」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
農曆春節7天連假下周展開，民眾開心返鄉出遊，台東境內台9及台11線公路沿線測速照相桿，全年無休24小時執法，「別還沒發紅包，就先收紅單」。記者尤聰光／攝影
農曆春節7天連假下周展開，民眾開心返鄉出遊，台東境內台9及台11線公路沿線測速照相桿，全年無休24小時執法，「別還沒發紅包，就先收紅單」。記者尤聰光／攝影

農曆春節7天連假下周展開，民眾開心返鄉出遊，台東境內省道公路這5處測速照相桿，全年無休24小時執法，「別還沒發紅包，就先收紅單」。警方提醒減速慢行，千萬不要僥倖違規超速。

縣警察局統計去年春節9天連假，測速照相舉發違規超速計2075件，分別在省道台9及台11線公路所測速桿取締，速限從最低50公里到最高70公里，另有2處區間測速，速限40公里至60公里。

其中，台9和台11線公路沿線測速桿就包辦全縣前5名，分別為台9線安朔交控中心測速桿、台9線米國學校測速桿、台11線海靖金雞母測速桿、台9線蘇巴陽測速桿及台11線長濱長光社區測速桿。

而安朔交控中心測速桿，雖前後都有明顯警示號誌，來提醒用路人減速，但光是去年春節連假舉發近800張，甚至有同輛車在初2北上台東和初4南下高雄各被開1張超速罰單，繳交公庫共3600元。

台東 春節 測速 速限 連假

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