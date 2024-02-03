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男生內褲怎麼選？泌尿科醫生警告：選「花色」恐危害健康

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師戴定恩警告「內褲穿得太花俏，恐怕會危害小兄弟」。 圖／canva
泌尿科醫師戴定恩警告「內褲穿得太花俏，恐怕會危害小兄弟」。 圖／canva

對於內褲的款式要求，每個人都不太一樣，有人喜歡花色，也有人偏好素色。不過泌尿科醫師戴定恩表示，選內褲除了舒適是第一要求外，還要能守護男性生殖器的健康，並警告「內褲穿得太花俏，恐怕會危害小兄弟」。

泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專發文指出，內褲太花俏，恐怕會危害「小兄弟」，一件好的內褲穿起來不僅要舒適，還要能守護男性生殖器的健康，掌握選內褲的秘訣，不僅能讓另一半穿得舒服，也讓兩人能更加性福。

戴定恩分享挑選內褲的三要訣，首先是版型，不管是三角褲還是四角褲，在版型上都建議多選擇符合身材的內褲，太鬆或太緊都容易使小兄弟不適，除了不方便行動外，也可能有不易散熱的問題。

第二是材質，棉質是在大家選擇貼身衣物中，最常選擇的材質，主要原因是透氣又舒適，不過純棉的材質偶爾有排汗不佳的問題產生，容易導致悶熱長疹子，建議若是喜歡運動、多汗的男性，可以選擇排汗性強的尼龍、縲縈的材質。

最後一點是花色，除了品味問題外，戴定恩建議多選擇素色會比花色來得健康，因為衣物上多有染劑殘留，這些染劑裡都會有塑化劑，對小兄弟相當有危害，因此建議花色越簡單越讓人安心。

內褲

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