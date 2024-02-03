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春節前夕農漁產蔬果供應足 白鯧、黃魚量少價格漲

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
萬大魚類批發市場。記者邱書昱／攝影
萬大魚類批發市場。記者邱書昱／攝影

農曆春節將至，台北市市場處掌握各批發市場供貨狀況，農漁蔬果等皆供應充足。根據統計，魚貨本日交易量為67公噸，平均價格每公斤約為140元，由於傳統應景如白鯧、黃魚等，因為數量減少，價格上漲。

市場處表示，農曆年節前5日，供貨充足，今日的蔬菜到貨量為1988公噸、平均價格每公斤22.5元，水果到貨量約761公噸，平均價格每公斤約為71.2元。

市場處指出，對於年節前夕需求量較高的蘿蔔、甘藍、包心白菜、花椰菜、茼蒿，以及柳橙、棗子、蓮霧、番石榴、冬蕉、進口水果等大宗果菜，均貨源穩定且供應充足，可滿足年節前民生需求。

市場處表示，春節前5日果菜預估進貨量，由於1月份氣溫較低，利於冬季蔬菜，包含甘藍、包心白菜、白蘿蔔、青花、白菜、菠菜、茼蒿等供應無虞。市場蔬果拍賣依照2年前經驗，今年價格預估為每公斤33元，較去年預估每公斤31，增加2元。

水果部分，去年12底第一波寒流，產地果樹生長緩慢，加上去年夏季外圍環流及颱風影響，預估今年春節前整體生產狀況較去年同期略為減少，不過柑橘類，今年狀況良好，供貨量增加。春節前5日水果預估平均每公斤65元，較去年每公斤64.4元稍微上漲。

魚貨部分，由於野生海洋魚貨逐年遞減，消費大眾逐漸接受養殖水產品作為替代，養殖魚類及冷凍水產品供貨穩定，春節期間魚貨需求大增，預期平均價格依舊上揚，預估春節前五天供貨量約410公噸、平均每天82公噸，與去年同期增加4.6％，平均價預估每公斤135元，與去年同期增加3.4％。

由於野生海洋魚貨逐年遞減，消費大眾逐漸接受養殖水產品作為替代，價格上漲。記者邱書昱／攝影
由於野生海洋魚貨逐年遞減，消費大眾逐漸接受養殖水產品作為替代，價格上漲。記者邱書昱／攝影

均價 春節 水果 白鯧 魚類

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