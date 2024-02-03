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明天立春入夜不排除春雷響 下周三冷氣團到、除夕探10度低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周三之後，大陸冷氣團影響，溫度又會持續下探，預計下周四小年夜、下周五除夕會持續低溫，加上下周三華南雲雨區影響，各地都會是濕冷的天氣型態。本報資料照片
下周三之後，大陸冷氣團影響，溫度又會持續下探，預計下周四小年夜、下周五除夕會持續低溫，加上下周三華南雲雨區影響，各地都會是濕冷的天氣型態。本報資料照片

今天持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員陳姵安表示，北台灣偏濕涼，其他各地多雲到晴天氣。明晚鋒面逐漸接近台灣，明天深夜到下周一清晨通過台灣地區，會有局部較大雨勢。

她表示，下周一東北風影響，鋒面通過之後轉乾，影響到除夕。下周三華南地區有一道滯留鋒面開始形成，水氣偏多，將是偏濕冷的天氣型態。

降雨趨勢，陳姵安表示，今天至明天白天桃園以北、東半部地區迎風面有局部降雨。明天入夜之後到下周一清晨鋒面通過之後，全台轉為容易降雨的天氣型態，西半部有陣雨發生，不排除有局部較大雨勢。不過，下周一白天水氣消散，東北季風隨之南下。

陳姵安表示，下周二偏向東北季風迎風面的降雨型態，北部、東半部地區、中部山區容易有雨。下周三之後受到華南雲雨區影響，全台降雨機率提高。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度預測，陳姵安表示，下周一東北季風影響，北台灣首先降到20度以下，偏轉涼。到下周三之後，大陸冷氣團影響，溫度又會持續下探，預計下周四小年夜、下周五除夕會持續低溫，加上下周三華南雲雨區影響，各地都會是濕冷的天氣型態。

陳姵安說，尤其除夕當天，台北氣象站預計會出現13度低溫，富貴角一帶預計會有10度左右的低溫，台中以北以及宜蘭的近山區可能出現11、12度低溫，過年期間注意保暖。下周一前，西半部、馬祖、金門易有霧或低雲影響能見度。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

明天就是24節氣的立春，至於是否會有春雷響？她表示，預計明天入夜到下周一清晨鋒面影響，台灣附近天氣不穩定度高，水氣又很多的狀況下，可能會產生比較強一點的對流，在強對流的發生下，有可能在海面上會形成多一點的雷，但是移動到陸地上要看它移入之後的情形。基本上都是偏向有點局部較大雨勢的狀況，也是有可能會發生春雷的情況。特別提醒馬祖民眾，在鋒面通過時，可能會有局部較大雨勢，甚至有打雷的情況發生。

下周三之後，大陸冷氣團影響，溫度又會持續下探，預計下周四小年夜、下周五除夕會持續低溫，加上下周三華南雲雨區影響，各地都會是濕冷的天氣型態。本報資料照片
下周三之後，大陸冷氣團影響，溫度又會持續下探，預計下周四小年夜、下周五除夕會持續低溫，加上下周三華南雲雨區影響，各地都會是濕冷的天氣型態。本報資料照片

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