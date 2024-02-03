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春節最新天氣預報！小年夜起全台濕冷、初二好轉 收假日再變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
從小年夜到大年初一，受到冷空氣增強南下及華南雲系東移影響，各地氣溫降進一步下降，各地降雨機會都會提高。本報資料照片
從小年夜到大年初一，受到冷空氣增強南下及華南雲系東移影響，各地氣溫降進一步下降，各地降雨機會都會提高。本報資料照片

今天台灣附近仍是微弱東北季風環境，不過，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，今天就會逐漸減弱，今天環境水氣較多，各地雲量比較多，還是有陽光露臉的機會，北部跟東北部仍是會有局部的短暫雨的天氣。

氣溫部分，方俊元表示，受到今天雲量較多影響，高溫與昨天較為相似，提醒中南部民眾，空氣品質仍比較差，留意自身呼吸道狀況。

隨著東北季風減弱，明天將會是東南到偏東風的環境，方俊元表示，預期明天水氣會略微減少一些，西半部的天氣大致是晴到多雲為主，東半部則一樣是迎風面有短暫降雨。

明天是24節氣的立春。他說，隨著明天逐漸有鋒面逐漸接近，環境偏南風會比較強，預估在西半部的空氣品質有機會改善，並且在夜間至明天清晨西半部地區有機會有低雲或是起霧發生，影響能見度。

方俊元表示，下周一清晨鋒面接近並逐漸開始影響，中部以北有降雨機會，南部地區雲量較多，大致是多雲到陰的天氣。這波鋒面通過的速度很快，預估下午期間降雨就會逐漸緩和，變成典型東北季風型的天氣型態，只有大台北及東部有迎鋒面降雨。

他說，氣溫將會下降，這波東北季風沒有夾帶較冷空氣，預估北部白天高溫在18-20度左右，東部19-23度，中南部25-30度。受東北季風影響的環境持續到過年期間。

至於春節連假@=天氣，方俊元表示，目前預測從小年夜到大年初一，受到冷空氣增強南下及華南雲系東移影響，各地氣溫降進一步下降，各地降雨機會都會提高，特別是在北部及東半部地區降雨會比較持續，中南部則是偶有短暫雨，山區降雨機會較高。

他說，大約初二、初三時環境水氣逐漸減少，天氣轉穩定，但到了收假日又會再贏來下一波天氣變化，建議大家在安排過年連假行程可以多加參考天氣資訊。

把握周末回暖，春節前將轉濕冷。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
把握周末回暖，春節前將轉濕冷。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

春節 東北季風 氣溫 連假 雨量

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