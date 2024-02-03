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焦慮世代-療癒篇／焦慮世代 熟齡療癒商機熱

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
「好朋友書店」是一間關注孩子的教育、成人的心靈及老後的生活三個面向的療癒書店，也會不定期舉辦講座。圖／許嘉諾提供
「好朋友書店」是一間關注孩子的教育、成人的心靈及老後的生活三個面向的療癒書店，也會不定期舉辦講座。圖／許嘉諾提供

我們小時候以「長命百歲」作為祝壽語送給長輩，以為百歲是祝福。等到我們成為「長輩」，活在人人可能「長命百歲」的時代，發現百歲不僅不是祝福，還帶來許多焦慮。

「焦慮世代」系列報導將探討長壽社會裡的新焦慮，以及大家透過哪些方式來面對這些焦慮。

憂鬱症比率提高、失眠的人變多，近年高齡者的諮商需求大增，長者心理不適就醫，近三年增加兩成。除此之外，全球化競爭、疫情帶來動盪不安，嚴酷的外在環境，讓人們轉而往內，探索自己，正念、瑜伽、頌缽、冥想、禪坐、人類圖等身心靈課程，無論是實體或是線上都有很好的銷售。

書市也反映了這股焦慮不安。誠品書店在分析二○二三年暢銷書時指出，這是個「焦慮世代」，前十名的榜單中，「心靈療癒」占大宗。

數位轉型學院創辦人暨院長詹文男觀察，網路時代看似朋友多，然則每個人心靈都很孤單、每個族群都有壓力，隨著焦慮與壓力的增加，愈來愈多的人開始關注心理健康、情緒管理和身心靈平衡，掀起了療癒商機。

他從產業分析的角度來看，除了直接回應焦慮的書籍、諮商或是課程外，間接助人消除緊張、紓解壓力的，也算是療癒的產品或服務，涵蓋食衣住行育樂各產業─有人以吃和購物紓壓，有人焦慮時就去跑步、登山，更有不敢對老闆、同事發脾氣的上班族透過看復仇劇排解情緒。療癒成為巨大的市場。

宗教扮演療癒與撫慰身心的角色，也透過數位轉型，回應這波需求。詹文男指出，國內寺廟教堂數高達一萬五千多家，這是不含沒有登記的宮廟神壇，有人甚至開玩笑，國內的寺廟教堂比便利商店還多。

這幾年受疫情影響，神佛經濟也思考零接觸，做數位轉型，例如點光明燈、安太歲、求籤、祈福、問事等，都可以線上完成；有些宗教團體運則用LINE一起念經、禱告、共修並迴向，也有金融銀行與二十家廟宇合作，信徒可以透過ＡＴＭ點文昌燈、財神燈等，心情不好時還可以立即求籤詩。

詹文男說，這一代高齡者雖然資產豐厚，但是物欲不高，偏重心靈、知識層面的需求，若能看見高齡者的六個痛點「怕生病、怕沒錢、怕無聊、怕尷尬、怕無能為力、怕死後不安」，回應其需求推出商品，將會是各種產品與服務的市場機會。

數位版看這裡

拒絕淪為詐團肥羊

療癒需求的最深處靈性的追求，關乎我們如何面對死亡、如何思考存在的意義，它會帶來更深刻的人生與更平靜的歲月。但靈性的追求和詐騙陷阱常常只有一線之隔，為何兩者這麼容易混淆？我們該如何避免在追求靈性時，成為詐騙集團或是邪教團體眼中肥羊？數位版為您細述。

熟齡焦慮／上網就能安太歲！中高齡焦慮掀療癒商機 追求靈性如何避免詐騙

情緒 憂鬱症 疫情 高齡者

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