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機車騎乘安全／兒童安全帽 過大恐鎖喉 過重易傷頸

聯合報／ 記者林佩均尤聰光鄭朝陽葉冠妤／連線報導
為了降低兒童交通事故死傷，警方及專家呼籲中央應分齡訂出兒童安全帽的標準。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影
為了降低兒童交通事故死傷，警方及專家呼籲中央應分齡訂出兒童安全帽的標準。 聯合報資料照片 記者林伯東／攝影

成人安全帽有安全疑慮，警方及專家都指出，兒童搭乘機車不戴安全帽的死傷比率高達九成，但不容易選用合適的安全帽，有的家長為了省錢，買較寬鬆的安全帽來戴，呼籲中央應分齡訂出兒童安全帽的標準。

基層員警說，平時取締未戴安全帽時，發現嬰兒至三歲兒童，因無適合安全帽，父母多半把孩子背在身上。另有員警說，兒童頭型會持續長大，許多家長貪圖「戴久一點」，讓兒童選擇過大的兒童安全帽，反而造成頭部未能妥善包覆，遇到車禍，常見兒童脖子被過大的安全帽「鎖喉」，或整頂安全帽噴飛。

消基會董事長吳榮達表示，半罩式安全帽不僅對臉頰、耳朵的保護力不夠周全，也因容易脫落，撞擊時無法起保護作用。考量消費者的身體安全，對於半罩式安全式的綁帶脫落問題也應嚴加規範，呼籲中央不要再拖，應加速半罩式及兒童安全帽國家標準的檢討修正。

消基會檢驗長凌永健指出，目前很多兒童找不到合適安全帽，也獨缺兒童安全帽標準，民間兒童福利團體統計車禍事故也發現，兒童搭乘機車的死傷機率高，很大原因也是安全帽不合用。

凌永健建議政府，跨部會合組兒童安全帽國家隊，為兒童訂出分齡的安全帽標準，且要訂得特別嚴謹。

安全帽國家標準，最小頭圍是五十公分，大約是五歲兒童的頭圍，標檢局去年底曾召集專家開會討論，但結論是維持現狀，不會再做得更小，主要是因為安全考量。標檢局檢驗行政組副組長鄭慶弘表示，安全帽有重量，萬一發生事故，幼兒戴著安全帽恐會發生甩鞭效應，對頸部造成傷害。

安全帽 消基會 車禍

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