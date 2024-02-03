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機車騎乘安全／瓜皮帽包覆差「有戴像沒戴」
警方根據處理車禍的經驗提出警告，若撞擊力道猛烈，九成的半罩式安全帽會脫落或被撞飛，「有戴等於沒戴」，除建議改用全罩式安全帽，專家也建議檢討半罩式安全帽的檢驗標準，不只帽子本身的耐撞測試，也應納入撞擊脫落的測試條件。
台中市警察局交通事故處理組陳姓警員指出，俗稱「西瓜皮」的半罩式安全帽包覆性最不足，四分之三罩的安全帽能保護耳朵、全罩式安全帽可包到下巴，較有保護效果。
他以處理車禍現場經驗指出，戴瓜皮帽的騎士，通常人倒地時，安全帽已噴飛、碎裂，有長輩為躲警察未戴安全帽，常隨手抓起安全帽「放」在頭頂，下巴繫戴未調緊扣上，遇到車禍傷勢都十分嚴重，甚至喪命。
南部多名交通大隊員警也一致指出，從處理車禍的經驗來看，汽機車對撞時，撞擊瞬間的反作用力會作用在機車上，若撞擊力道強，騎士頭上僅戴半罩式安全帽，九成以上會脫落掉，等於頭部會直接撞擊地面或車輛，這也是車禍腦傷或重創容貌的主因。
台東縣警局交通隊表示，西瓜皮安全帽容易被撞飛，主要原因可能是安全扣未扣緊，多半是民眾便宜行事，尤其短暫外出或路程較短時，為了貪圖方便，頂多就把半罩式安全帽套在頭上，卻懶得扣上或扣緊安全扣，其餘就是撞擊力道過大所致。
北部楊姓交通警察說，安全帽款式與肇事傷勢有絕對正相關，半罩式無法包覆後腦勺、下巴，內襯也很薄，無法緩衝車禍時頭部遭受的撞擊，戴這類安全帽的騎士車禍時，臉部、下巴常嚴重挫傷；戴眼鏡的騎士因安全帽擠壓鏡框，導致臉部撕裂傷。
消基會檢驗長凌永健指出，國內市售安全帽應該都符合ＣＮＳ國家標準，但檢驗標準只要求帽子本身的耐撞程度，未考慮撞擊時是否脫落，的確要趕快檢討修改。
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