聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車騎乘安全／瓜皮帽包覆差「有戴像沒戴」

聯合報／ 記者林佩均尤聰光鄭朝陽／連線報導
國內有高達7成腦創傷患者是因機車事故引起，安全帽的品質和保護性能攸關機車族的生命安全。（示意畫面非新聞當事人）記者林澔一／攝影
國內有高達7成腦創傷患者是因機車事故引起，安全帽的品質和保護性能攸關機車族的生命安全。（示意畫面非新聞當事人）記者林澔一／攝影

警方根據處理車禍的經驗提出警告，若撞擊力道猛烈，九成的半罩式安全帽會脫落或被撞飛，「有戴等於沒戴」，除建議改用全罩式安全帽，專家也建議檢討半罩式安全帽的檢驗標準，不只帽子本身的耐撞測試，也應納入撞擊脫落的測試條件。

台中市警察局交通事故處理組陳姓警員指出，俗稱「西瓜皮」的半罩式安全帽包覆性最不足，四分之三罩的安全帽能保護耳朵、全罩式安全帽可包到下巴，較有保護效果。

他以處理車禍現場經驗指出，戴瓜皮帽的騎士，通常人倒地時，安全帽已噴飛、碎裂，有長輩為躲警察未戴安全帽，常隨手抓起安全帽「放」在頭頂，下巴繫戴未調緊扣上，遇到車禍傷勢都十分嚴重，甚至喪命。

南部多名交通大隊員警也一致指出，從處理車禍的經驗來看，汽機車對撞時，撞擊瞬間的反作用力會作用在機車上，若撞擊力道強，騎士頭上僅戴半罩式安全帽，九成以上會脫落掉，等於頭部會直接撞擊地面或車輛，這也是車禍腦傷或重創容貌的主因。

台東縣警局交通隊表示，西瓜皮安全帽容易被撞飛，主要原因可能是安全扣未扣緊，多半是民眾便宜行事，尤其短暫外出或路程較短時，為了貪圖方便，頂多就把半罩式安全帽套在頭上，卻懶得扣上或扣緊安全扣，其餘就是撞擊力道過大所致。

北部楊姓交通警察說，安全帽款式與肇事傷勢有絕對正相關，半罩式無法包覆後腦勺、下巴，內襯也很薄，無法緩衝車禍時頭部遭受的撞擊，戴這類安全帽的騎士車禍時，臉部、下巴常嚴重挫傷；戴眼鏡的騎士因安全帽擠壓鏡框，導致臉部撕裂傷。

消基會檢驗長凌永健指出，國內市售安全帽應該都符合ＣＮＳ國家標準，但檢驗標準只要求帽子本身的耐撞程度，未考慮撞擊時是否脫落，的確要趕快檢討修改。

安全帽 警察 車禍

延伸閱讀

騎機車不扣安全帽、愛戴「西瓜皮」 專家：增車禍腦傷風險

高雄女暗夜騎車遭「闖紅燈」轎車撞飛 醫護搶救4天仍傷重不治

影／偷竊慣犯連神明都偷 沒戴安全帽被攔全都認了

影／出獄不到1個月 高雄六度酒駕男一見警嚇到跳車裝沒事

相關新聞

全台7成腦傷 由機車事故引起

民國八十六年起，騎機車需強制配戴安全帽，該制度讓台灣意外傷害死亡排序，從十大死因第三位一路下滑，歷經廿七個年頭，台北醫學...

機車騎乘安全／短褲、拖鞋、肉包鐵…國人低估騎車風險

台灣機車持有率高，不過學者觀察，台灣人對於騎機車的風險安全意識卻相當低。不但無照駕駛者不少，實際上路時，也沒有路口減速慢...

焦慮世代-療癒篇／焦慮世代 熟齡療癒商機熱

憂鬱症比率提高、失眠的人變多，近年高齡者的諮商需求大增，長者心理不適就醫，近三年增加兩成。除此之外，全球化競爭、疫情帶來...

去年全球史上最熱 氣象署示警：極端天氣頻率增

美國國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）發布「二○二三年度全球氣候報告」，去年為一八五○年全球紀錄以來最溫暖的一年，以年均溫高...

機車騎乘安全／兒童安全帽 過大恐鎖喉 過重易傷頸

成人安全帽有安全疑慮，警方及專家都指出，兒童搭乘機車不戴安全帽的死傷比率高達九成，但不容易選用合適的安全帽，有的家長為了...

機車騎乘安全／瓜皮帽包覆差「有戴像沒戴」

警方根據處理車禍的經驗提出警告，若撞擊力道猛烈，九成的半罩式安全帽會脫落或被撞飛，「有戴等於沒戴」，除建議改用全罩式安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。