院長講堂／吳錫金全能外科醫 撐起偏鄉醫療一片天

30多年來守護雲嘉沿海偏鄉健康的中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院），近年來隨著醫療需求的增長，積極投入急重症醫療並獲具體成果，去年更榮獲美國Newsweek評選為2023年台灣最佳醫院第22名殊榮。中醫大北港附醫院長吳錫金是背後的重要推手，帶領醫療團隊在偏鄉打出一片天，個人也榮獲「台灣醫療典範獎」。

家住台中的吳錫金，1982年中國醫藥大學醫學系畢業，從醫以來深造不懈，在學術領域更創造巔峰，除主攻泌尿科，腦外傷、取血栓、骨科、開胸等手術也都能執行，等同是「全能外科」醫師。

他曾任中國醫藥大學醫學系主任，投入醫學教育改革，為醫學系設計5、6年級臨床醫學課程，以「醫院就是醫學院的概念」，從學習到工作全在醫院完成，建立專精訓練體系，強化醫療職能，培育不少醫學後進人才。2016年奉派到北港擔任院長，看見偏鄉醫療資源不足，決心投入更多心力改善，提升醫療品質。

主攻泌尿科 赴美進修精進

攝護腺癌是台灣男性第5大癌症，身為泌尿專科醫師的吳錫金，因為使命感，於1991年赴美國德州休士頓MD安德生癌症中心進修，該中心對攝護腺癌容易移轉到骨頭有深入研究，開啟了他在臨床轉譯醫學的研究之路。後又到美國達文西機器手臂手術訓練中心，專研泌尿道腫瘤、攝護腺癌及微創、達文西機器手術，讓個人專業更上一層樓。

吳錫金說，很多事情往往在不經意中出現，尤其醫療日新月異，更要隨時做好接受新挑戰的準備，面對問題或新領域、新智識都要勇於嘗試、持續不斷學習，觀念要隨時更新，充實充電是醫師的「日常」，更要有長遠規畫，及早做好準備，才能隨時迎戰多變的每一天，這也是他的人生態度。

拚高齡醫療 為雲林留人才

吳錫金。記者蔡維斌／攝影

中醫大北港附醫服務雲嘉沿海偏鄉30餘載，2016年吳錫金接任院長後，推動醫院擴建，積極投入改善醫療設備、招聘優秀專科醫師，協助醫院通過JCI認證（國際醫療品質評鑑），建立口碑與品牌形象，贏得民眾信任。

初到雲林時，吳錫金發現攝護腺癌診斷少且發現時多數晚期，因此親自走入社區宣導，成立樂活小站、失智共照中心，推動攝護腺特異抗原偵測，將每年8月訂為「攝護腺警覺月」，如今診斷晚期攝護腺癌比率已從4成降至3成。同時引進第2代荷爾蒙製劑、免疫、PARP抑制劑、細胞治療、鐳223及海福刀等，提供整合式治療。

近兩年更增加顱內動脈（IA）取栓治療、EBUS支氣管內視鏡超音波、畸形脊椎微創手術等，引進雲林唯一「高壓氧氣治療艙」，裝設電子白板、病人量測數據自動上傳系統、AI智慧醫療紀錄-智海系統，打造科技智能治療，讓偏鄉患者獲得更先進的全方位醫療照護。

雲林高齡者多，行動慢、聽力差，吳錫金與病人溝通腳步跟著放慢，無形中產生更多耐心包容和人情溫暖，真正有「視病如友」之感，讓工作更有動力。雲林務農病人多，不少更是弱勢獨居，不論就醫負擔或疾病照顧均需仰賴外援，身為海線標竿醫院，如何引進先進醫療、改善偏鄉就醫不便是重要課題，也是未來要努力的方向。

地中海飲食 日行萬步養身

吳錫金求學時熱愛運動，是籃球班隊，更是西洋劍社長。他說，運動除了健康也學到團隊合作，如今年過6旬的他，唯一運動是走路，日行萬步，在醫院以爬樓梯代替坐電梯，堅持吃得簡單健康，以地中海型飲食為主，每餐7分飽，多喝水、不吃甜食，他也落實攝護腺疾病的飲食，早上、下午喝杯黑咖啡是不錯的選擇。

面對高壓力工作，吳錫金認為，從住院醫師到管理醫院，壓力無所不在，正向思考是他面對壓力的態度，提升思想高度，面對問題、解決問題，才能紓壓。感謝太太的支持，打點家務、教育小孩，讓他無後顧之憂，面對更多挑戰。

「共好、利他」是吳錫金的生活哲學，只有捨得才能獲得，這也是他行醫的核心價值，「勤能補拙、化不可能為可能、做好風險管理」是他一貫的工作態度，「認真做不會錯」，以學習、面對替代畏懼跟放棄，如同醫師鼓勵病人積極接受治療，才能看見奇蹟與重生的可能。

吳錫金在駐院媽祖回娘家之際也跟著舞獅迎神，展現親和力。圖／中國醫藥大學北港附設醫院提供