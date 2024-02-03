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愛肝達人站／開刀風險比較高？還是結婚風險比較高？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

病人肝臟長了腫瘤醫師勸病人開刀。病人去燒香拜拜還是遲遲不能決定，醫師眼睜睜看病人肝腫瘤一次比一次大。

「為何不敢開刀？」醫師問。

病人：「我從來沒開過刀，開刀太可怕了，我知道很多人一進開刀房就沒有出來！這風險太高了！」

醫師：「那您結過婚沒？」

病人：「結婚了，但離婚了！」

醫師：「那開刀的風險比結婚的風險低太多了！」在台灣，每6對結婚大概就有1對離婚！而肝癌手術，目前醫學技術進步，手術失敗的案子不到千分之一。

病人：「手術失敗的原因是什麼？」

醫師：「因為肝硬化厲害，腫瘤又太大，腫瘤切除後剩下的肝臟無法負荷正常的生理機能，而硬化的肝又不能再生！這時就容易肝衰竭，造成不幸。你的腫瘤才3公分，靠近邊邊，硬化也不厲害，那種風險幾乎是0！」

病人：「我結婚前，朋友也給我介紹這個女生多溫柔、多體貼！想不到，兩人個性差太多了。她個性很強，像肝硬化很厲害，又小氣巴拉，我跟女生說話，她就吃醋！沒一年就分手了。」

醫師：「離婚了可以再娶，而且說不定會更好，但腫瘤是惡性的，太晚處理不僅不能手術，而且一旦轉移出去，治療就困難多了，也不樂觀了。」

病人：「現在不是有免疫療法，或標靶療法，治療也可以！」

醫師：「腫瘤小，開刀切除是最好的方法，但一旦太大了，不能切除或蔓延出去，目前雖然有標靶及免疫等各種治療，但療效有限，約20至30%而已，風險太大了。」

對許多病友而言，在家裡不怕上廚房，可以拿菜刀切魚切肉，但怕上開刀房，怕醫師手上的手術刀，這種心理障礙有時真的很難克服，就好比有不少人有幽閉恐懼症，不敢坐飛機，不敢做核磁共振。

根本之道，就不要得B、C肝，有了B、C肝，要求及早發現，如果定期做超音波，即使有了肝腫瘤，也通常是3公分以下，此時可以做局部治療或電燒或栓塞，也不用怕醫師的手術刀了。

●肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

手術 腫瘤 醫師

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