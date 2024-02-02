快訊

蘋果超派！Apple Watch 9砍血氧功能不妥協 庫克「對和解沒興趣」繼續上訴

綠營醫界大老身分曝光！「他」證實柯文哲主動致電 還原全過程

羽球／反手拍獲球王安賽隆認證「最好」 戴資穎：你才厲害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造永續海洋！海保法草案列立院優先法案 海委會公布去年10大政績

中央社／ 2日電
海委會主委管碧玲（右）。圖／聯合報系資料照
海委會主委管碧玲（右）。圖／聯合報系資料照

海洋委員會今天在高雄軟體科學園區公布2023年「十大亮點政績」，主委管碧玲宣布海洋污染防治法全面施行、海洋保育法草案列入立法院優先法案，打造台灣海洋環境永續。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，2023年10大政績中，於國安、治安、平安「三安」方面，改善海巡人員執法、設備與待遇，並推動千里援漁，四重保護；與美國在台協會（AIT）合作成立海巡自動互助船舶救援系統台灣隊，實踐全球互助；提升補助地方政府海域安全經費達3.5倍；啟用海遊通「Go OceanApp」、成立海巡志工團隊等，強化海域安全環境。

在海洋污染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、海洋產業發展的「四海」部分，則完成修正海洋污染防治法及相關子法，並建立海污檢舉獎勵制度、公私協力維護海洋潔淨，還有成立海廢再生聯盟，海廢回收再利用比例達到51％。

另外，完成藍碳方法學研擬，以及完備海豚與海龜救援網絡，並救援468隻鯨豚海龜，還有擴展友善釣點達157處，啟用全台首座親子垂釣區等。

現任主委管碧玲於2023年1月31日上任，任職1年多，完成20項海污法相關子法修訂。她表示，將持續推動海洋國家型計畫、海洋素養典範國家計畫及海洋保育法、海域管理法立法等，她深感「住海邊，管真闊」，會延續十大亮點政績成效，讓民眾感受「海洋事務推動，有管必靈」。

海巡 生態保育 管碧玲

延伸閱讀

海委會AI模型 千張照片辨別10大類珊瑚

海委會辦海污事故兵推 跨部會培養應變團隊

小琉球觀光與生態兩難 海委會提3決議盼解決困境

影／防範非洲豬瘟經小三通進台灣 管碧玲赴金門視察

相關新聞

新冠疫情高峰帶動疫苗打氣登新高 JN.1保護力高達五成

本周類新冠疫情迎第五波高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，本周前四天接種人數創下XBB開打以來新高。根據美國疾管局研究，成人接...

打造永續海洋！海保法草案列立院優先法案 海委會公布去年10大政績

海洋委員會今天在高雄軟體科學園區公布2023年「十大亮點政績」，主委管碧玲宣布海洋污染防治法全面施行、海洋保育法草案列入...

高端保護力不輸BNT、莫德納 羅一鈞：我國疫苗研究登美國CDC

高端疫苗爭議從開打至今從未間斷，疾管署針對真實世界疫苗保護效益，做統計分析，其研究近期也被國際學術接受刊登。疾管署發言人...

山櫻花、八重櫻盛開6到8成 春節來陽明山賞櫻

農曆春節將至，也是賞櫻花季，台北市陽明山花季於2月7日開幕，目前山櫻花、八重櫻已開約6到8成，預計維持到2月中旬，昭和櫻...

中捷調整春節營運班距 尖峰時段7.5分鐘班距發車

台中捷運為服務返鄉、出遊民眾，調整春節連假期間班距。台中捷運公司表示，2月8日（小年夜）、2月11日（初二）至14日（初...

國1仁德、國3關廟交流道...台南警方公告春節易塞車熱點替代路線

春節期間國道1號仁德交流道、國道3號關廟交流道、台86線快速公路、台1線、台39線、台19甲線及市道182線等交通要道經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。