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兒少暴露情色暴力內容年均3千件 衛福部：春節恐是高峰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部呼籲，民眾及家長如發現涉及暴力、色情的網路內容，應向「iWIN網路內容防護機構」檢舉，減少兒少上網接觸有害身心內容的可能性。圖／截自iWin網路內容防護機構
衛福部呼籲，民眾及家長如發現涉及暴力、色情的網路內容，應向「iWIN網路內容防護機構」檢舉，減少兒少上網接觸有害身心內容的可能性。圖／截自iWin網路內容防護機構

寒假春節將至，孩童上網機率提高，衛福部保護司統計，過去三年內，平均接獲約3千件危及兒少身心健康的網路不當內容，以色情圖文占比最高，其次則是暴力內容，呼籲民眾及家長如發現涉及暴力、色情的網路內容，應向「iWIN網路內容防護機構」檢舉，減少兒少上網接觸有害身心內容的可能性。

根據「iWIN網路內容防護機構」統計，112年受理3007件申訴案件中，色情、暴力圖文最多，分別占比58.3%、11.64％；111年案件數共計2775件，色情及暴力占比分別為61.5％、5.9％；110年件數共3912件，色情及暴力占比分別為55.95%、7%。

衛福部保護司呼籲，家長於年節期間應留意孩童上網情形，如發現孩童瀏覽涉及涉及暴力犯罪、血腥、色情等不當網路內容，除立刻勸阻外，並請至「iWIN網路內容防護機構」進行網路檢舉申訴（諮詢專線：02-2577-5118），iWin接獲檢舉後，將要求該網站移除資料，涉及違法案件也會交由各地方政府依法處理。若有性影像遭散布，則可向衛福部性影像處理中心求助。

「年節期間是父母藉機檢視孩子上網習慣的好時機。」保護司司長張秀鴛建議，家長可以在孩子經常使用的電腦或手機安裝過濾軟體，避免接觸不當網路內容，並提醒孩子不要在網路上過度透露、或主動傳送個人資料及影像；對於網友邀約應保持警覺，將行蹤告知家長並切勿單獨赴約，以保護自身安全。

另外，日前PTT出現動漫人物指涉兒少性行為，被民眾檢舉後，iWin要求平台方下架，引發網友炸鍋，認為此舉是限制網路言論自由。張秀鴛表示，保護司將於三月中旬舉行專家會議，針對虛擬兒少性影像訂出認定標準，在此之前若有違規，仍會要求平台下架。

寒假 春節 衛福部

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