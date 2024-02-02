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天冷心梗風險增 壞膽固醇勿失控

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
天氣寒冷，心血管疾病患者增加，慎防心肌梗塞的發生。圖／123RF
天氣寒冷，心血管疾病患者增加，慎防心肌梗塞的發生。圖／123RF

天氣寒冷，心血管疾病患者隨之增加。衛福部國健署統計，20至64歲國人24.8%患有「代謝症候群」，成為心血管疾病高風險族群。台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春表示，氣溫每降低1度就增加1.1%的心肌梗塞風險，因此50歲以上族群的膽固醇控制務必要注意，尤其有心血管疾病史合併糖尿病患者，低密度膽固醇（壞膽固醇）得控制在55mg/dL以下。

39歲陳先生幾年前在公司健檢中壞膽固醇數值出現紅字，當時認為自己才36歲還年輕，因此抱持僥倖心態未積極追蹤。直到某天運動時發現，只要運動強度提升，身體就會出現不適症狀，進一步檢查發現心血管疾病纏身，且血管發生堵塞，得緊急進行心導管手術。

黃偉春指出，氣溫驟降，使急性心肌梗塞的風險驟升，根據研究，在攝氏15度至32度的氣溫中，每降低1度，50歲以上的熟齡族群心肌梗塞風險增加1.1%，若氣溫降到15度直接增加2成風險；50歲以下族群風險也增加0.4%，春節期間氣候難測，民眾一旦出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，應立即就醫。

台灣心肌梗塞學會秘書長、北榮重症加護內科主任醫師吳承學說，血脂的自我監測相當重要，一般民眾建議每一年檢測一次，血脂異常民眾最好每3個月檢測一次，每次監測區間不要超過6個月。

黃偉春提醒，有一半國人屬於高血脂患者，但並未就醫診斷，若平時沒有透過穩定服藥、良好的生活習慣來控制代謝症候群與慢性病，很容易導致血栓，或因天氣、情緒激動等原因造成血管收縮，也會導致血管堵塞，腦中風、心肌梗塞等疾病隨時都可能找上門。

吳承學說，一般民眾低密度膽固醇建議控制在130mg/dL以下；若有心血管疾病史，應控制於70mg/dL以下，糖尿病合併心血管病史則更嚴格，得控制在55mg/dL以下。若擔心藥物副作用如肌肉疼痛等，可主動與醫師討論。

心肌梗塞 心血管疾病 風險

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