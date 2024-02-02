腹主動脈瘤破裂 翁3度瀕死救回

78歲徐老先生，去年9月在一場聚會中突然休克，診斷為「腹主動脈瘤破裂」，老先生體內大量出血，腹部快速腫大，長庚醫療團隊認為需要緊急開刀，手術過程中因大量出血瀕臨死亡三次，經全力救治，老先生成功存活，後續透過努力復健，去年底順利出院。徐先生的兒子昨天淚謝醫療團隊「謝謝長庚讓我有機會可以再叫一聲『爸』」。

林口長庚心臟血管外科主治醫師李應陞表示，腹主動脈瘤被稱為「隱形殺手」，腫瘤在體內發展時，幾乎不會有任何症狀，頂多會腹痛等輕微不適感，由於太難與其他疾病的症狀辨別，時常都是破裂時才發現有腹主動脈瘤，其發生率約在2%到7%之間，當腹主動脈瘤破裂時，致死率約達50%到60%。腹主動脈瘤多發生在老菸槍、高血壓、高血脂、男性、年齡65歲以上、心血管疾病等患者。

李應陞說，徐老先生當時參加親友的一場聚會，突然休克昏厥，先被送到離聚餐場地最近的醫院，但發現患者腹部快速腫脹，外院醫師診斷是腹主動脈瘤破裂，緊急轉到林口長庚救治。

徐老先生被送到長庚時，腹部腫脹程度已如懷孕九個月的孕婦，需緊急動手術，醫療團隊先在患者的腹主動脈放置支架，並找出腹主動脈瘤破裂處將其縫合，避免持續出血，同時幫助腹腔減壓，避免其他器官因腹壓過高而壞死。

李應陞指出，患者失血過多，前後失血超過1.5萬毫升，手術時，血流滿地板，幾乎量不到血壓，手術過程中，3度通知患者家屬「病危通知」，手術至少花了9個小時，最後才順利救回徐老先生。

李應陞表示，如果是腹主動脈瘤高危險族群，建議應定期做腹部理學檢查和腹部超音波，可早期發現早期介入治療，才能有效的降低死亡率，腹主動脈瘤若在5公分以下，僅需要定期回診檢查，5公分以上約有1%至10%機率破裂，6到7公分以上則有約10%到30%機率破裂。