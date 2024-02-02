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首例H10N5亡 醫：未早期阻絕 恐釀災難

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
感染症醫學會秘書長、新光醫院感染科主任黃建賢表示，目前僅有一個個案H10N5，不需要過度緊張，但若是沒有早期隔絕會變成一場災難。禽流感示意圖。本報資料照片
感染症醫學會秘書長、新光醫院感染科主任黃建賢表示，目前僅有一個個案H10N5，不需要過度緊張，但若是沒有早期隔絕會變成一場災難。禽流感示意圖。本報資料照片

中國大陸出現新型Ａ型流感（Ｈ10Ｎ５）人類感染病例，為全球首例，且罕見同時感染季節性流感Ｈ３Ｎ２。感染症醫學會秘書長黃建賢表示，若沒有早期隔絕，恐變成一場災難。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬則認為，不需要特別擔心，但在大陸工作者務必提高警覺。

黃建賢說，人類流感常見Ｈ１Ｎ１、Ｈ２Ｎ２、Ｈ３Ｎ２，至於動物流感，如豬流感、禽流感、馬流感，因物種不同，通常不會傳染給人類。台灣禽畜養場所眾多，較常見Ｈ7、Ｈ９、Ｈ10等禽流感。

黃建賢指出，動物流感病毒在剛突變時，傳染力不高，但感染者死亡率高，易引發恐慌。一旦出現基因交換或再度突變，就可能拉高傳染力，且死亡率也不低，若無早期隔絕處理，恐釀成災難。目前不需緊張，但應密切關切變化。

黃高彬表示，Ｈ10Ｎ５為禽流感，不容易傳染給人類，目前時序冬天不用擔心候鳥南下，夾帶病毒。國人不必擔心，惟在大陸工作者或過年返鄉的台胞應特別注意自身防疫措施。

黃建賢說，目前季節性流感疫苗對Ｈ10Ｎ５禽流感保護效果有限，想要預防，需做好個人防護，避免至疫區。

針對新型Ａ型流感，疾管署發言人羅一鈞表示，已與國光生技簽訂預採購合約，一旦爆發流行，廠商將啟動疫苗製造準備作為。目前已針對Ｈ５Ｎ１等變異株進行臨床試驗，看是否通過三期，以及病毒流行程度跟傳播風險。

流感疫苗 物流 禽流感

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