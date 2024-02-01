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男誤結交「入珠大師」小弟弟硬塞51顆 老婆痛到下通牒：不拿掉就離婚

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
泌尿科醫師呂謹亨分享，有患者自行入珠了51顆，影響夫妻性生活。圖／呂謹亨提供
泌尿科醫師呂謹亨分享，有患者自行入珠了51顆，影響夫妻性生活。圖／呂謹亨提供

有些男性透過「入珠」，凸顯自己的「男性雄風」，但有泌尿科醫師分享，一名患者自行入珠後，不但對性生活沒有幫助，硬塞還造成痛不欲生的疼痛，最後他的太太下了最後通牒，質問這個患者「是不是跟她有什麼深仇大恨」，最後只好到泌尿科把51顆入珠全數取出；如果基於性行為愉悅性考量，男性陰莖只要超過6公分，就能接觸到女生的敏感帶。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」分享，日前有名入珠患者，就醫時生殖器就像套了5串念珠，有的是死珠、有的是活珠、而且大小位置不一，最後共取了51顆。

呂謹亨指出，患者一開始出自好奇與友人介紹，也對入珠有許多期待與幻想，所以到刺青店學相關技術，又認識一個「入珠大師」，懂得消毒，用器械打孔、送珠，有些設計成死珠，有的做成活珠；患者分享，入珠有「單顆、多顆、環狀、螺旋、V字形、翹翹板、動態變化型」等不同類型。

呂謹亨提到，患者原先希望入成螺旋形，但角度沒算好，變成一圈圈圓形，最後總共入了5圈，原本入1圈時，性行為體驗還不錯；但入5圈後，在性行為時，不僅很難進入陰道，如果硬塞，造成另一半痛不欲生。

最後老婆下了最後通牒，質問「是不是跟她有什麼深仇大恨？為什麼要這樣對她？」，個案只好全數取出，以挽救婚姻。

呂謹亨說，「入珠」是將異物植入陰莖的一種過程，有的人會入得像「狼牙棒」一樣。研究顯示，陰莖植入手術，對於男女雙方的性愉悅並無明顯改善，女性可能會感到疼痛並導致陰道擦傷、引發炎症，嚴重者甚至可能導致下體撕裂；男性則可能因為局部組織變得肥厚，出現增生、瘤狀突起和過敏反應，嚴重情況甚至可能引發癌變。

呂謹亨提醒，入珠不屬於正規醫療手段，民眾必須評估相關風險，想入珠的話，可以考慮「陰莖增大增粗術」，這類患者一般以希望增長、增多的為主，不過男性陰莖其實只要有6公分左右，女性的敏感帶就會有感覺了。

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