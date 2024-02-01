天冷心肌梗塞風險驟升 上班族輕忽健檢紅字...不適就醫心血管已堵塞

天氣寒冷疾病心血管疾病患者隨之增加。衛福部國健署統計， 20至64歲國人有24.8%患有「代謝症候群」，成為心血管疾病的高風險族群。台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春表示，對50歲以上的族群，氣溫每降低1度就增加1.1%的心梗風險，膽固醇的控制務必要注意，尤其有心血管疾病史合併糖尿病患者，低密度膽固醇得控制在55 mg/dL以下。

今年39歲的陳先生，幾年前在公司健檢中發現壞膽固醇數值出現紅字，當時認為自己才36歲還年輕，因此未積極追蹤。某天在運動時，發現只要運動強度提升，身體就會出現過往沒有的不適症狀。檢查後，不僅意外發現心血管疾病纏身且已發生堵塞，得緊急進行心導管手術。

陳先生表示，儘管父親在10年前，就曾因心肌梗塞送過急診，但當時自覺是棒壘球校隊，畢業後也有維持運動的習慣，不認為這樣的長輩疾病會發現在自己身上。所幸在與醫師的合作下，目前與父親倆人皆透過穩定服藥，穩定控制疾病至今，陳先生也可維持打棒壘的興趣。

黃偉春指出，氣溫驟降使急性心肌梗塞的風險驟升，根據台灣本土研究，在15度至32度的氣溫中，每降低1度，50歲以上熟齡族群心肌梗塞風險就增加1.1%，若氣溫15度，直接增加2成風險；而50歲以下族群風險也會增加0.4%，春節期間氣候難測，國人一但當出現胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，應立即就醫。

台灣心肌梗塞學會秘書長、北榮重症加護內科主任醫師吳承學說，血脂的自我監測相當重要，一般民眾建議每一年檢測一次，血脂異常民眾最好每3個月檢測一次，每次監測區間不要超過6個月。

黃偉春提醒，目前仍有一半的國人屬於高血脂患者，但並未就醫診斷，若平時沒有透過穩定服藥、良好的生活習慣，控制代謝症候群與慢性病，很容易導致血栓，或因天氣、情緒激動等原因造成血管收縮，會導致血管堵塞，腦中風、心肌梗塞等疾病隨時可能找上門。

吳承學說，低密度膽固醇亦即所謂的壞膽固醇，一般民眾、糖尿病患者建議控制在130 mg/dL以下；若有心血管疾病史，應控制於70 mg/dL以內，糖尿病合併心血管病史則更加嚴格，得控制在55 mg/dL以下。若擔心藥物副作用，如心肌肉疼痛等，可主動與醫師討論。