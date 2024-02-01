疫情高峰到！新冠家用快篩藏兩大隱憂 醫：出現2症狀要留意

類流感及新冠疫情本周迎來高峰，每日感染人數恐高達上萬人。感染症醫學會秘書長、新光醫院感染科主任黃建賢表示，雖然新冠病毒有家用快篩可以使用，但是有兩大缺點：一是感染初期可能測不到，二是病毒轉到下呼吸道時，也容易測不到。

根據疾管署預估，1月28日至2月3日為新冠疫情高峰，每日預估有1萬2000人至1萬5000人感染新冠病毒。另外，近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （52%）為多，其次為EG.5 （35%）及XBB.1.5 （7%）等，已經超越EG.5成為國內主流病毒株。

針對新冠家用快篩試劑，黃建賢表示，雖然可以快速得知採檢結果，但是有兩個缺點，一個是早期篩檢不到，可能要到感染第三天之後才可以採檢到兩條線，可能要連續篩檢多天。

再者，黃建賢說，新冠病毒若轉到下呼吸道感染或是變成肺炎，新冠家用快篩透過鼻腔採檢也難以偵測，採檢結果仍是陰性，但當時可能整個肺部都是新冠病毒，反而危險。他提醒，如果出現呼吸道症狀、缺氧等應該特別留意，家中如果可以有可以準備血氧機，有相關症狀應該就醫檢查較為安全。