當心隱形殺手！桃園癌症篩檢 抓出408人確診乳癌居首

癌症連續41年蟬聯國人十大死因之首，桃園市去年結合上百家醫療院所提供5項癌症篩檢，服務超過46萬人，其中發現有408人確診乳癌占最多，其次為299人確診子宮頸癌，呼籲民眾定期篩檢才能及早發現並治療。

衛生局統計，去年結合575家醫療院所提供口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌等5項癌症篩檢，共服務46萬1899人次，找出確診口腔癌59人、大腸癌220人、子宮頸癌299人、乳癌408人及肺癌147人。

衛生局表示，響應國健署肺癌早期偵測政策，除鼓勵重度吸菸史者及肺癌家族史者接受肺癌篩檢外，桃園自去年3月起也擴大針對40歲以上且設籍桃園，具有菸品暴露、疾病史或家族史、職業暴露及空汙、油煙等4大高風險族群提供低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務。

有受檢民眾說，當初看見就職的公司正在推廣肺癌篩檢資訊，覺得既然是免費就去做檢查，沒想到檢查報告是異常，後來到醫院追蹤結果是肺癌第1期，醫師說明因為還年輕又發現得早，開完刀後身體恢復得不錯，只要多做運動、半年再回診追蹤即可，現在已順利回到職場工作。

衛生局提醒，癌症發生初期通常症狀較不明顯，有些民眾抱持著不要檢查就不會知道罹癌的心態，但藉由定期接受癌症篩檢，可及時發現癌前病變或早期癌症，並把握黃金治療期診治，大幅降低癌症發生或死亡的風險，呼籲民眾善用5項免費癌症篩檢及桃園市擴大肺癌篩檢。