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認定有疑慮⋯接逾千件虛擬性影像檢舉 衛福部將訂通則

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近期有網友在PTT網路論壇張貼虛擬兒少性影像，遭民眾檢舉後遭政府下架。事發後引發網友不滿，上傳上千張照片至「iWin網路內容防護機構」要求進行違法認定。圖／截自iWin網路內容防護機構
近期有網友在PTT網路論壇張貼虛擬兒少性影像，遭民眾檢舉後遭政府下架。事發後引發網友不滿，上傳上千張照片至「iWin網路內容防護機構」要求進行違法認定。圖／截自iWin網路內容防護機構

近期有網友在PTT網路論壇張貼虛擬兒少性影像，遭民眾檢舉後遭政府下架。事發後引發網友不滿，上傳上千張照片至「iWin網路內容防護機構」要求進行違法認定，兒少性剝削防制條例在情色圖像認定的基準是否合宜引發討論。衛福部保護司今天表示，將於3月與專家討論，將制定兒少性剝削法的子法，訂出虛擬情色圖像違法認定的通則。

保護司司長張秀鴛表示，依兒少性剝削防制條例第2條規定，兒童或少年性影像，或與性相關且客觀上會引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品，依法均禁止散布，且在圖畫部分，法規並未載明是真人所畫，或人工智慧（AI）合成，意即一併列管；該法行之有年，在民國106年法規修訂前，就有相關規定。

iWin接獲民眾檢舉後，經評估後會請平台業者下架，同時通知檢警單位調查。張秀鴛表示，依兒少性剝削防制條例第38條規定，公然散布、播送、公然陳列兒少性影像，或足以引起羞恥的圖畫，可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科500萬以下罰金，開罰對象除散布者外，遊戲廠商若基於盈利需求散布，也會被開罰。

張秀鴛說，要求平台業者下架的原因，是保護潛在被害人，iWin同時會把訊息通知檢警機關，由檢警、司法端接手調查，並評估是否構成犯罪。若平台業者不願移除影像，則會由縣市主管機關社會局處，依兒少性剝削防制條例第8條啟動調查，並處以行政罰鍰。

本次事件一出，引發關注動漫文化的網友炸鍋，對相關圖像的違法認定基準提出質疑。張秀鴛表示，虛擬兒少情色圖像的違法認定，必須以社會通則為基礎，就個案進行討論，若圖象外觀明顯與兒少有關，且有裸露、做出性行為姿勢等，指涉兒少性交猥褻且會引人性慾者，就應該適用。

張秀鴛強調，有關情色圖像的規定行之多年，但近期事件引發網友關注，且隨科技進展，出現AI合成圖像等新興問題，衛福部將於3月份邀集兒少團體、法律專業人士等，就兒少性剝削防制條例的情色圖像違法認定進行討論，並修訂子法、建立通則，避免認定上的落差，避免社會各界各說各話的情況。

至於歷年虛擬兒少性剝削案件數量統計，張秀鴛表示，因iWin系統無法辨識申訴檢舉案件是否為虛擬兒少性剝案件，僅能得知近期網友湧入檢舉的案件，已累計1601件。

網路 衛福部

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