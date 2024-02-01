翁腹主動脈瘤破裂 失血1.5萬毫升 長庚馬拉松手術救回

78歲的徐姓老翁，去年9月在一場聚會中突然休克，經診斷為「腹主動脈瘤破裂」，老翁體內大量出血，腹部快速腫大，腫脹程度比懷孕婦女還大，長庚醫療團隊認為需要「緊急開刀」，手術過程中因大量出血，瀕臨死亡3次，醫療團隊合力救治，最後幫助徐先生成功存活，後續努力復健，去年底順利出院。徐先生的兒子今淚謝醫療團隊「謝謝長庚讓我有機會可以再叫一聲『爸』」。

林口長庚心臟血管外科主治醫師李應陞表示，腹主動脈瘤破裂出血快速，徐翁當時從外院轉到林口長庚時，腹部嚴重腫脹，團隊先在腹主動脈置放支架，把破裂處堵住，在清除滯留在腹腔內的血液，幫助腹腔減壓，避免其他器官因腹壓過高而壞死。

李應陞說，由於徐翁失血過多，前後失血超過1.5萬毫升，「這是我從醫以來看過最誇張的失血案例」，手術時，血流滿地板，幾乎量不到血壓，手術過程中，3度通知徐翁家屬「病危通知」，手術至少花了9個小時，最後才順利救回徐翁。

桃園長庚醫院副院長葉集孝表示，腹主動脈瘤就像身體內的隱形殺手，老菸槍、高血壓、高血脂、男性、年齡大於65歲、心血管疾病等都屬於高風險族群。腹主動脈瘤通常沒有症狀，或是以輕微腹痛、背痛、腰痛等表現，若動脈瘤逐漸增大，破裂的可能性也就更高，一旦發生破裂，若無及時搶救，死亡率極高。

李應陞表示，腹主動脈瘤若5公分以下，僅需要定期回診檢查，5公分以上約有1%至10%機率破裂，6到7公分以上則有約10％到30%機率破裂。即使現在醫療手術可以緊急放置支架，幫忙腹腔減壓，但死亡率仍高，約達50％到60％。