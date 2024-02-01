2025世壯運將迎觀光客 北市體育局結合旅遊業者首推30條遊程

2025世界壯年運動會明年將在雙北登場，並於2月17日開放報名，為讓國際參與者比賽之餘體驗台灣特色，北市體育局邀請旅遊業者推出行程，今率先釋出首波30條販售遊程，包含太平山、北海岸等，將報名日同步開賣，第一階段祭出8折優惠。

體育局表示，為讓世界各國的選手體驗台灣特色，賽會將設置專區，邀請旅遊業者推出行程，首波推出30條販售遊程，集結自然生態、人文歷史、特色美食、在地文化等四大旅遊特色，盼能帶領國內外參賽選手欣賞島嶼的多樣風貌。

體育局說，官網專區旅遊推薦分為「團體旅遊」、「自由行程」兩大類別，團體旅遊為30條優質販售遊程，包含一日遊及多日遊，遊客可依需求挑選自己喜愛的遊程內容，如北海岸、太魯閣、太平山、合歡山；單車遊八里左岸、舊草嶺隧道、17公里海岸線等在地特色文化體驗活動。

「自由行程」部分則是依官方推薦，以雙北、宜蘭、桃園、新竹等比賽場館所在地及開閉幕地點為主，景點包含台北大縱走、淡水漁人碼頭、冬山河親水公園、知名夜市等30條旅遊建議路線，供參賽選手及陪同者在參與賽事之餘可自行探訪周邊特色景點。

為滿足不同國籍旅客語言需求，世壯運官網專區所有景點及遊程皆有提供中、英、日、韓四種語言內容說明，並提供期間限定優惠價，2月17日起至4月17日享8折；4月18日至9月17日享9折，將與世壯運報名日同步開賣，歡迎國內外遊客上網參考。