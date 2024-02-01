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男中風復健1年多仍無力 中榮用顱磁刺激療法讓他能串門子

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總執行「經顱磁刺激療法」奏效，副院長吳杰亮（右二）、復健科醫師王建智（中）和復健科主任程遠揚。圖／台中榮總提供
台中榮總執行「經顱磁刺激療法」奏效，副院長吳杰亮（右二）、復健科醫師王建智（中）和復健科主任程遠揚。圖／台中榮總提供

一名80歲男性中風復健一年多仍雙手無力，靠拐杖助行，家人擔心安危，只能待在家中，經醫師評估後，復健時搭配「經顱磁刺激療法」，經接受兩個療程，每個療程共10次、每天1次，經治療一個月後，手變得有力，人也清醒許多，現已可以到戶外走動、串門子。

台中榮總復健科醫師王建智說，經顱磁刺激療法最初是為治療憂鬱症而設計，但越來越多的證據顯示，它可以用於中風治療。

他說，腦中風的後遺症包括運動、言語和認知缺陷等神經系統功能障礙，影響病患及家屬生活。過去研究中發現，85%中風患者經過3至6個月的住院復健治療後獲改善，而透過科技神經調節促進中風後神經恢復的新技術輔助，可提高中風復健治療功效。非侵入性腦刺激改變腦神經細胞的電生理，用於調節大腦興奮性，其中又以經顱磁刺激為最有效的工具。

經顱磁刺激的原理為透過磁場改變，在身體內部產生電流，較功能性電刺激，可以刺激較深的組織而不引起不適，且不需身體接觸即可施予；可以免除穿卸衣物的麻煩，安全性高且較方便使用。最常運用在頭部，刺激特定腦皮質區域，可改善特定腦皮質區域的功能不良，少部分的人只會產生輕微的頭皮刺痛或頭痛，台中榮總為此將成立rTMS治療中心。

王建智說，根據他過去對重複性經顱磁刺激的中風研究顯示，44名6至12個月中風病人，其中30人接受刺激，較沒有接受刺激的14人，其手功能及力氣回復都有顯著進步。另外也發現，接受刺激的病人受傷側的大腦活性增加，也改善大腦的活性不平衡，說明經顱磁刺激可以改善大腦活性。

磁刺激應用範圍很廣，最主要是在於腦皮層，治療慢性疼痛、精神方面疾病、中風以及巴金森氏症等。針對中風病人可改善患側手、腳功能，與吞嚥、咀嚼、發聲等功能。此外，刺激脊神經，可幫助改善呼吸、消化、和排泄功能，包含呼吸肌肉訓練、協助性咳痰、膀胱及腸道功能的復健、改善便秘等等。過去研究也已經證實，可幫助膀胱功能不良者降低頻尿次數、尿急感，增加膀胱容量，改善尿失禁狀況。

王建智說，經顱磁刺激在極少數病人可能產生又發癲顯的副作用。另外，身體有裝易受磁場影響的裝置如心律調節器，人工耳蝸及電子儀器設備等都不適合，故是否適合接受經顱磁刺激術，仍須由專科醫師與病患充份溝通後決定，以達最佳治療效果及避免併發症的產生。

台中榮總復健科醫師王建智執行「經顱磁刺激療法」。圖／台中榮總提供
台中榮總復健科醫師王建智執行「經顱磁刺激療法」。圖／台中榮總提供

復健 腦中風

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